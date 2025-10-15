बड़ा मौका: JEE MAIN 2025 से आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने का मौका, इंजीनियरिंग डिग्री के साथ मिलेगी लाखों की सैलरी

बड़ा मौका: JEE MAIN 2025 से आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने का मौका, इंजीनियरिंग डिग्री के साथ मिलेगी लाखों की सैलरी
Published : October 15, 2025 at 10:24 AM IST
कोटाः जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2025) के आधार पर आर्मी ने ऑफिसर्स भर्ती निकली है. टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES-55) के तहत जुलाई 2026 की यह भर्ती है. इसमें जेईई मेन 2025 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कैंडिडेट्स को लिया जाएगा. इसमें 90 कैंडिडेट को लेफ्टिनेंट पद पर स्थाई कमीशन मिलेगा. इसके तहत कैंडिडेट्स को आर्मी में कमीशन के साथ-साथ प्रशिक्षण के दौरान इंजीनियरिंग की डिग्री भी दी जाएगी.
जारी अधिसूचना के मुताबिक यह पूरा प्रोग्राम 4 साल का होगा. कोर्स के बाद कैंडिडेट को बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (Btech) की डिग्री दी जाएगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भारतीय सेना में भर्ती की वेबसाइट https://www.joinindianarmy.nic.in/ पर 14 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और यह 13 नवंबर तक जारी रहेंगे.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कमीशन के पहले कैंडिडेट्स का प्रशिक्षण कैंडिडेट ट्रेनिंग विंग में होगी, जबकि दूसरे चरण की ट्रेनिंग देहरादून इंडियन मिलिट्री अकादमी में होगी. लेफ्टिनेंट जनरल का मासिक वेतन कमीशन होने पर 56100 से 177500 तक रहेगा. इसके बाद लगातार इसमें बढ़ोतरी भी होगी, यानी 17 से 18 लाख रुपए महीने की सैलरी इसमें मिलने वाली है. सैलरी के साथ कई तरह के भत्ते भी मिलेंगे. इंडियन मिलिट्री अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान कैंडिडेट को 56100 प्रति माह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.
इस प्रक्रिया के तहत होगा सलेक्शनः कैंडिडेट को 13 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी. शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कटऑफ नवंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में जारी हो सकती है. कटऑफ के आधार पर शॉर्टलिस्ट कैंडीडेट्स का उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मध्य प्रदेश के भोपाल, कर्नाटक के बेंगलुरु और पंजाब के जालंधर स्थित चयन केंद्र पर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का परीक्षण किया जाएगा. इस प्रक्रिया के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की प्रक्रिया होगी. यह प्रक्रिया फरवरी व मार्च 2026 में पांच दिन की होगी, जहां मनोवैज्ञानिक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और इंटरव्यू होंगे, यहां पर दो चरण होंगे. पहले चरण को सफलता से पूरा करने वाले कैंडिडेट दूसरे चरण में जाएंगे. सफल कैंडिडेट्स का मेडिकल करवाया जाएगा. इनमें फिट मिलने वाले कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट और जोइनिंग लेटर जारी होंगे.
लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन, कर्नल से आगे भी प्रमोशनः एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट्स को पहले चरण में कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग (CME) पुणे, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई) महू व मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (एमसीईएमई), सिकंदराबाद स्थित कैंडिडेट ट्रेनिंग विंग में 3 सालों के लिए इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री व इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करवाई जाएग. इसके दूसरे चरण में इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में 1 साल की इंटीग्रेटेड बेसिक ट्रेनिंग होगी. कैंडिडेट्स का कमीशन लेफ्टिनेंट पद पर होगा. इसके बाद वह 2 साल की सेवा पूरी करने पर कैप्टन, 6 साल में मेजर, 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल व 26 साल में कर्नल बन सकता है. वहीं इसके बाद ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल पर आवश्यक सेवा शर्त को पूरी करने के बाद चयन हो सकते हैं.
यह रहेगी पात्रता
- इसमें अविवाहित पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं.
- इस भर्ती के लिए केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं.
- इनमें वे भी आवेदन कर सकते हैं, जो भारत में विदेश (कुछ देश) से आकर रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने नागरिकता प्राप्त कर ली है.
- 12वीं बोर्ड में 60 फीसदी अंक
- फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषय अनिवार्य
- जेईई मेन 2025 के परीक्षा में शामिल होना जरूरी
- कैंडिडेट की उम्र 1 जुलाई 2026 को साढ़े 16 साल और साढ़े 19 साल के बीच होनी चाहिए.
- 2 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच जन्मे युवक ही कर सकते है आवेदन
फिजिकल फिटनेस में यह रहेगी पात्रता
- कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की रन 10 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी.
- 40 पुशअप लगाने होंगे.
- 6 पुल अप लगाने होंगे.
- 30 सीटअप लगाने होंगे.
- स्क्वाट्स के 2 सेट्स (30 रिपीटेशन) करने चाहिए.
- लंजेस के 2 सेट्स (10 रिपीटेशन) करने चाहिए.
- कैंडिडेट को तैराकी के फंडामेंटल आने चाहिए.