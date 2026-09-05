गर्व का वो पल! इंडियन आर्मी का अफसर बना बेटा, किसी ने गोद में उठाया तो किसी ने चूमा माथा
गया ओटीए का पासिंग आउट परेड के बाद भावुक नजारा दिखा. किसी ने बेटे को गोद में उठाया तो किसी ने माथा चूमा. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : September 5, 2026 at 6:03 PM IST
गया : बिहार के गया ओटीए (Officers Training Academy) के पासिंग आउट परेड के बाद पिपिंग समारोह के दौरान किसी मां ने अपने ऑफिसर बेटे को गले लगाया, तो पिता ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया. किसी ने अपने बेटे को चूमा, तो कोई अपनी मां, पिता और पत्नी, बहन को कैप पहना कर खुशी व्यक्त कर रहे थे. यह बड़ा ही मनमोहक दृश्य था, जब अपने बच्चों को कड़ी मेहनत के बाद अभिभावक उन्हे सैन्य ऑफिसर के रूप में देख रहे थे.
पांचवीं पीढ़ी के स्पर्श छेत्री बने लेफ्टिनेंट
वही, पीओपी के बाद स्पर्श छेत्री विधिवत रूप से देश के सैन्य ऑफिसर बने. स्पर्श छेत्री ने बताया, कि यह उनकी पांचवीं पीढ़ी है और मैं अपनी फौज फैमिली के बीच सैन्य ऑफिसर हूं. मुझे गर्व है, कि मैं अब देश के लिए कुछ कर सकूंगा.
"मैं देहरादून से हूं. पहले मैं कॉरपोरेट सेंटर में काम करता था. लेकिन मेरी पूरी फैमिली फौज से बिलॉन्ग करती है. कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हुए मैंने ओटीए ज्वाइन करने का मन बनाया और फिर सब कुछ सही हुआ और मैं आज भारतीय सेना में ऑफिसर बना हूं."- स्पर्श छेत्री, सैन्य ऑफिसर
परिवार में 50 के करीब सेना से जुड़े लोग
वहीं, स्पर्श छेत्री की मां रितु छेत्री ने बताया कि आज बहुत खुशी हो रही है, मेरा बच्चा आज सेना का अधिकारी बना है. मेरे परिवार से जुड़े लोग वर्ल्ड वॉर वन में भी लड़ चुके हैं. 1971 में भी और 1965 में भी लड़े हैं. मेरे परिवार से करीब 50 लोग फौज में रहे हैं.
"मैं खुद फौज में हूं और ऑपरेशन विजय में मैं शामिल हुई थी. वहीं, मेरे पति कारगिल वॉर में लड़ चुके हैं. आज मेरे बेटे के अफसर बनने के साथ मेरा सपना पूरा हुआ है. बहुत खुशी है कि मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए अब अपना योगदान देगा."- रितु छेत्री, स्पर्श छेत्री की मां
29वीं पासिंग आउट परेड संपन्न
गया स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में 29वीं पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ. इसके साथ ही 254 ऑफिसर कैडेट्स अब देश के सैन्य अधिकारी बन गए हैं. गया ओटीए ने देश के सैन्य इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ा है. वही, पासिंग आउट परेड के मौके पर वियतनाम पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ले वान हुआंग परेड के समीक्षा अफसर थे.
देश को मिले 253 सैन्य ऑफिसर
29वीं पासिंग आउट परेड के दौरान शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री पुरुष एवं महिला के चौथे बैच को अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया गया. पासिंग आउट परेड में कुल 253 अफसर कैडेट ने अंतिम पग पार कर भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कर अफसर बनने का गौरव हासिल किया. इसमें एसएससी टेक्निकल पुरुष में 65 के 218 अफसर कैडेट और एसएससी टेक्निकल महिला 36 की 35 अफसर कैडेट शामिल थी.
पासिंग आउट परेड के बाद पिपिंग समारोह
वही, पासिंग आउट परेड के बाद पिपिंग समारोह हुआ, जिसमें अफसर कैडेट और उनके परिवार के लिए यह गर्व का बड़ा क्षण था. कई महीनो के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत की परिणीति के बाद अपने लाडलो को देश के सैन्य अधिकारी के रूप में देखकर परिवार का सीना चौड़ा हुआ जा रहा था और वे गर्व से भरे हुए थे. बता दें, कि इस बार 35 महिला अफसर कैडेट भी सैन्य ऑफिसर बनी हैं. वहीं, 218 पुरुष अफसर कैडेट सैन्य ऑफिसर बने हैं.
नेशनल फुटबॉलर सैयद अबू बने सेना के ऑफिसर
वही, उड़ीसा के कटक के रहने वाले सैयद अबू भी सेना में ऑफिसर बने हैं. यह बताते हैं, कि मेरे सारे फैमिली में लगभग टीचर हैं. पहला मैं हूं, जो फौज में आया हूं. मेरी फैमिली में ज्यादा से ज्यादा लोग फौज में हैं. मैं नेशनल फुटबॉलर था. फिर मन में आया कि ओटीए जॉइन करूं.
"ओटीए में ज्वाइन किया और अब मैं सेना का ऑफिसर बना हूं. हमारे साथ एक संघर्ष की बात यह रही कि जब मैं पहली बार ओटीए ज्वाइन किया, तो ट्रेनिंग के दौरान घायल हो गया. इसके बाद मुझे फिर से दोबारा ट्रेनिंग दोहरानी पड़ी, जो थोड़ा कठिन था. लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा और ट्रेनिंग पूरी कर सेना का अधिकारी बना हूं."- सैयद अबू, सैन्य ऑफिसर
इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने की काफी खुशी
केरल की रहने वाली महिला सैन्य अधिकारी ने कहा, इस बार 35 महिला अफसर कैडेट भी ऑफिसर बनी है. इसमें एक ने बताया कि इंडियन आर्मी में अफसर बनी हूं. इसकी काफी खुशी है. इंडियन आर्मी में अफसर बनी हूं, यह बड़े सपने का पूरा होने जैसा है.
स्वार्ड ऑफ़ ऑनर और गोल्ड मेडल जीतने वाले का संदेश
वहीं, ओटीए में सैन्य अधिकारी के प्रशिक्षण के दौरान काफी बेहतर करने वाले लेफ्टिनेंट पी शशि कुमार को स्वार्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल भी दिया गया है. उन्होंने ऑफिसर बनने के बाद बताया कि मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी युवा को हिम्मत नहीं हरनी चाहिए.
"हौसले और मेहनत से सफलता मिलती है. इसके लिए अनुशासन बेहद जरूरी है. अनुशासन और टाइमिंग का ध्यान रखा जाए, तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है. मैं तमिलनाडु से आता हूं."- पी शशि कुमार, सैन्य ऑफिसर
दरभंगा के राघवेंद्र मिश्रा भी बने सैन्य अधिकारी
वहीं, दरभंगा के राघवेंद्र मिश्रा भी सैन्य अधिकारी बने हैं. राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि उन्होंने सीआरपीएफ में पहले ज्वाइन किया था. सीआरपीएफ में नक्सली मूवमेंट के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन में शामिल रहा.
"फिर ओटीए से कमीशन हुआ हूं. बिहार का हूं. बिहार के कबीरपुर दरभंगा से मैं आता हूं. मैं अपने घर से पहला ऑफिसर हूं, जो सेना में अधिकारी बना हूं."- राघवेंद्र मिश्रा, सैन्य अधिकारी
खुद को परिस्थिति के अनुसार ढालने की जरूरत
वहीं, पासिंग आउट परेड के समीक्षा अधिकारी वियतनाम पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ले वान हुआंग ने कहा कि युवा सैन्य नेतृत्व को नवाचार को अपनाते तथा अपने ज्ञान को निरंतर उन्नत करने चाहिए. उन्हें उद्देश्य पूर्ण नेतृत्व करने, उभरती प्रौद्योगिकियों में दक्षता हासिल करने तथा तेजी से बदलते युद्ध क्षेत्र के अनुरूप स्वयं को ढालने की आवश्यकता है.
"भारतीय सेना के मूल मूल्यों को बनाए रखते हुए उन्हें शांति और युद्ध दोनों परिस्थितियों में प्रभावी कमान के लिए परंपरा को दूरदर्शी नेतृत्व के साथ समन्वित करने के लिए प्रेरित किया."- लेफ्टिनेंट जनरल, ले वान हुआंग, वियतनाम पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ के उपप्रमुख
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