ETV Bharat / state

गर्व का वो पल! इंडियन आर्मी का अफसर बना बेटा, किसी ने गोद में उठाया तो किसी ने चूमा माथा

गया : बिहार के गया ओटीए (Officers Training Academy) के पासिंग आउट परेड के बाद पिपिंग समारोह के दौरान किसी मां ने अपने ऑफिसर बेटे को गले लगाया, तो पिता ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया. किसी ने अपने बेटे को चूमा, तो कोई अपनी मां, पिता और पत्नी, बहन को कैप पहना कर खुशी व्यक्त कर रहे थे. यह बड़ा ही मनमोहक दृश्य था, जब अपने बच्चों को कड़ी मेहनत के बाद अभिभावक उन्हे सैन्य ऑफिसर के रूप में देख रहे थे.

पांचवीं पीढ़ी के स्पर्श छेत्री बने लेफ्टिनेंट

वही, पीओपी के बाद स्पर्श छेत्री विधिवत रूप से देश के सैन्य ऑफिसर बने. स्पर्श छेत्री ने बताया, कि यह उनकी पांचवीं पीढ़ी है और मैं अपनी फौज फैमिली के बीच सैन्य ऑफिसर हूं. मुझे गर्व है, कि मैं अब देश के लिए कुछ कर सकूंगा.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"मैं देहरादून से हूं. पहले मैं कॉरपोरेट सेंटर में काम करता था. लेकिन मेरी पूरी फैमिली फौज से बिलॉन्ग करती है. कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हुए मैंने ओटीए ज्वाइन करने का मन बनाया और फिर सब कुछ सही हुआ और मैं आज भारतीय सेना में ऑफिसर बना हूं."- स्पर्श छेत्री, सैन्य ऑफिसर

परिवार में 50 के करीब सेना से जुड़े लोग

वहीं, स्पर्श छेत्री की मां रितु छेत्री ने बताया कि आज बहुत खुशी हो रही है, मेरा बच्चा आज सेना का अधिकारी बना है. मेरे परिवार से जुड़े लोग वर्ल्ड वॉर वन में भी लड़ चुके हैं. 1971 में भी और 1965 में भी लड़े हैं. मेरे परिवार से करीब 50 लोग फौज में रहे हैं.

"मैं खुद फौज में हूं और ऑपरेशन विजय में मैं शामिल हुई थी. वहीं, मेरे पति कारगिल वॉर में लड़ चुके हैं. आज मेरे बेटे के अफसर बनने के साथ मेरा सपना पूरा हुआ है. बहुत खुशी है कि मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए अब अपना योगदान देगा."- रितु छेत्री, स्पर्श छेत्री की मां

गया ओटीए का पासिंग आउट परेड (ETV Bharat)

29वीं पासिंग आउट परेड संपन्न

गया स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में 29वीं पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ. इसके साथ ही 254 ऑफिसर कैडेट्स अब देश के सैन्य अधिकारी बन गए हैं. गया ओटीए ने देश के सैन्य इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ा है. वही, पासिंग आउट परेड के मौके पर वियतनाम पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ले वान हुआंग परेड के समीक्षा अफसर थे.

देश को मिले 253 सैन्य ऑफिसर

29वीं पासिंग आउट परेड के दौरान शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री पुरुष एवं महिला के चौथे बैच को अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया गया. पासिंग आउट परेड में कुल 253 अफसर कैडेट ने अंतिम पग पार कर भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कर अफसर बनने का गौरव हासिल किया. इसमें एसएससी टेक्निकल पुरुष में 65 के 218 अफसर कैडेट और एसएससी टेक्निकल महिला 36 की 35 अफसर कैडेट शामिल थी.

पासिंग आउट परेड के बाद पिपिंग समारोह

वही, पासिंग आउट परेड के बाद पिपिंग समारोह हुआ, जिसमें अफसर कैडेट और उनके परिवार के लिए यह गर्व का बड़ा क्षण था. कई महीनो के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत की परिणीति के बाद अपने लाडलो को देश के सैन्य अधिकारी के रूप में देखकर परिवार का सीना चौड़ा हुआ जा रहा था और वे गर्व से भरे हुए थे. बता दें, कि इस बार 35 महिला अफसर कैडेट भी सैन्य ऑफिसर बनी हैं. वहीं, 218 पुरुष अफसर कैडेट सैन्य ऑफिसर बने हैं.