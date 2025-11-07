ETV Bharat / state

रेगिस्तान में 'त्रिशूल' की गड़गड़ाहट, थार रैप्टर ब्रिगेड का जबरदस्त प्रदर्शन

भारतीय सेना की ताकत और तालमेल का नजारा. रेगिस्तान में 'त्रिशूल' की गड़गड़ाहट और 'फ्यूचर बैटलस्पेस' की झलक.

Exercise Trishul
रेगिस्तान में 'त्रिशूल' की गड़गड़ाहट (Source : Indian Army)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 7, 2025 at 3:54 PM IST

3 Min Read
जैसलमेर: थार के तपते रेगिस्तान में इस समय भारतीय सशस्त्र बलों की जबरदस्त ताकत और तालमेल का नजारा देखने को मिल रहा है. साउदर्न कमांड के तहत चल रहे हाई-टेम्पो रेगिस्तानी युद्धाभ्यास 'त्रिशूल' में थार रैप्टर ब्रिगेड ने अपनी दमदार क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 'फ्यूचर बैटलस्पेस' की झलक पेश की है.

यह अभ्यास भारतीय थलसेना की मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस- सुदर्शन चक्र और कोनार्क कॉर्प्स के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है. इस दौरान मरु ज्वाला और अखंड प्रहार जैसे संयुक्त युद्धाभ्यासों से प्राप्त अनुभवों को वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में परखा जा रहा है. रेगिस्तान के विशाल मैदानों में चल रहे इन अभियानों का उद्देश्य है 'संयुक्तता (Jointness) और तालमेल (Synergy)' को नई ऊंचाई पर ले जाना.

हवाई और मैकेनाइज्ड समन्वय की मिसाल : अभ्यास के दौरान सेना के विमानन विंग और मैकेनाइज्ड यूनिट्स ने अभूतपूर्व समन्वय का प्रदर्शन किया. हवाई निगरानी (Aerial Surveillance), रीकॉन ओवरवॉच (Recon Overwatch) और विशेष हैलीबोर्न मिशन को सफलता से अंजाम दिया गया. रैपिड ट्रूप इंसर्शन और क्लोज-सपोर्ट कॉम्बैट मूव्स के जरिए हवाई और जमीनी बलों ने ऑपरेशनल तालमेल का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया.

इस अभ्यास में हेलीकॉप्टर यूनिट्स द्वारा अग्रिम पंक्तियों में सैनिकों की त्वरित तैनाती, बख्तरबंद टुकड़ियों के साथ समन्वय और रियल-टाइम डेटा लिंक की मदद से गतिशील युद्धक्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया. इस दौरान Commanders-on-Ground द्वारा सुपरविजन और कंट्रोल सिस्टम का परीक्षण भी किया गया.

तकनीक और मानव संसाधन का संगम : अभ्यास 'त्रिशूल' में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, डेटा लिंकिंग और डिजिटल वॉरफेयर सपोर्ट सिस्टम्स का प्रयोग किया गया है. यह अभ्यास केवल हथियारों या फोर्सेस के तालमेल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन के बेहतरीन समन्वय का भी प्रतीक है. 'फ्यूचर बैटलस्पेस' की अवधारणा को साकार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन निगरानी और सेंसर-नेटवर्क आधारित ऑपरेशंस का भी प्रदर्शन किया गया.

पढ़ें : Exercise Trishul: रेगिस्तान में 'अखंड प्रहार'...तीनों सेनाओं का सशक्त प्रदर्शन

त्रि-सेवाओं का साझा प्रशिक्षण : यह अभ्यास केवल थलसेना तक सीमित नहीं है. ट्राय-सर्विसेज फ्रेमवर्क के तहत भारतीय नौसेना और वायुसेना की भी सक्रिय भागीदारी रही. इससे संयुक्त फोर्सेज की वास्तविक युद्ध क्षमता और इंटर ऑपरेबिलिटी को नई दिशा मिली है. दक्षिणी कमान के प्रवक्ता ने बताया कि त्रिशूल अभ्यास न केवल हमारी युद्ध तैयारियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तत्पर है. रेगिस्तान हमारी शक्ति और प्रतिबद्धता का साक्षी है.

युद्ध तत्परता में नया आयाम : MaruJwala और AkhandPrahaar जैसे पूर्व अभियानों से मिले अनुभवों के आधार पर त्रिशूल अभ्यास को और परिष्कृत किया गया है. इस अभ्यास से रेगिस्तानी युद्धक्षमता, संयुक्त बलों की कार्यकुशलता और रियल-टाइम निर्णय प्रक्रिया में व्यापक सुधार होने की उम्मीद है.

जैसलमेर के विस्तृत रेतीले मैदानों में गूंजती हेलीकॉप्टरों की आवाज और टैंकों की गड़गड़ाहट न केवल युद्ध अभ्यास का हिस्सा है, बल्कि भारत की रक्षा, तत्परता और पेशेवर क्षमता का जीवंत प्रमाण भी है. अभ्यास त्रिशूल ने यह साबित किया है कि जब थल, वायु और नौसेना एक साथ कदम बढ़ाते हैं तब भारत की सुरक्षा अटूट और अजेय बन जाती है.

