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Indian Army Exercise : रेगिस्तान में उच्च स्तरीय फायरिंग अभ्यास, वायु रक्षा क्षमता का दमदार प्रदर्शन

रेगिस्तान में उच्च स्तरीय फायरिंग अभ्यास ( Source : Indian Army Southern Command )