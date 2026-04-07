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Indian Army Exercise : रेगिस्तान में उच्च स्तरीय फायरिंग अभ्यास, वायु रक्षा क्षमता का दमदार प्रदर्शन

भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के एयर डिफेंस गनर्स ने रेगिस्तानी क्षेत्र में एक उच्च-तीव्रता वाला फील्ड फायरिंग अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया.

Indian Army Firing Exercise
रेगिस्तान में उच्च स्तरीय फायरिंग अभ्यास (Source : Indian Army Southern Command)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 2:57 PM IST

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जैसलमेर: रेगिस्तान में भारतीय सेना ने उच्च-तीव्रता वाला फील्ड फायरिंग अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया. इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में वायु रक्षा प्रणालियों की सटीकता, गति और प्रभावशीलता को परखना था. कठोर मौसम और चुनौतीपूर्ण भू-भाग के बीच सैनिकों ने अपनी दक्षता और समर्पण का परिचय दिया. अभ्यास के दौरान विभिन्न परिस्थितियों को सिमुलेट कर वास्तविक युद्ध जैसे माहौल में प्रशिक्षण दिया गया.

ड्रोन सहित आधुनिक हवाई खतरों पर फोकस : इस अभ्यास में समकालीन हवाई खतरों के व्यापक दायरे को शामिल किया गया, जिसमें विशेष रूप से ड्रोन वॉरफेयर जैसी उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया. गनर्स ने तेजी से बदलते लक्ष्यों की पहचान कर उन पर सटीक और प्रभावी प्रहार किए. कम समय में निर्णय लेने और तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता का भी परीक्षण किया गया. इस दौरान अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल कर अभ्यास को और अधिक वास्तविक बनाया गया.

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वायु रक्षा प्रणाली की मजबूती का परीक्षण : फायरिंग अभ्यास ने आर्मी एयर डिफेंस की ऑपरेशनल क्षमता को और मजबूत किया है. सैनिकों ने विभिन्न प्रकार के हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाते हुए अपनी सटीकता और समन्वय का प्रदर्शन किया. इस तरह के अभ्यास यह सुनिश्चित करते हैं कि सेना किसी भी परिस्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहे. साथ ही, तकनीकी कौशल और सामरिक रणनीतियों को और बेहतर बनाने का अवसर भी मिला.

Indian Army Exercise
वायु रक्षा क्षमता का दमदार प्रदर्शन (Source : Indian Army Southern Command)

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आधुनिक युद्ध के लिए तैयार भारतीय सेना : बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में हवाई खतरों का स्वरूप तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों की भूमिका बढ़ती जा रही है. ऐसे में इस तरह के फील्ड अभ्यास सेना की तैयारी को नई मजबूती प्रदान करते हैं. यह अभ्यास दर्शाता है कि भारतीय सेना आधुनिक युद्धक्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम, सतर्क और प्रतिबद्ध है तथा भविष्य की किसी भी परिस्थिति में देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

Indian Army Exercise
भारतीय सेना का युद्धाभ्यास (Source : Indian Army Southern Command)

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