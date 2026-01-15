ETV Bharat / state

जयपुर में ऐतिहासिक आज का दिन, सेना दिवस की परेड और साहित्य उत्सव का संगम

Published : January 15, 2026 at 9:37 AM IST

जयपुर : गुलाबी नगरी में गुरुवार सुबह देशभक्ति और साहित्यिक उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिलेगा. एक ओर 78वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य आर्मी परेड में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की झलक दिखेगी, वहीं दूसरी ओर 19वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शब्दों, विचारों और साहित्य के रंग बिखरेंगे. खास बात यह है कि सेना दिवस पहली बार दिल्ली और आर्मी कैंट से बाहर जयपुर में मनाया जा रहा है, जिसे न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है.

परेड की अगुवाई करेंगे वीर सपूत : सेना दिवस परेड में भारतीय सेना की आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया जाएगा. परेड के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली झांकियों में 'ऑपरेशन सिंदूर' के साथ-साथ राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी. यह आयोजन देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बनेगा. परेड की अगुवाई अशोक चक्र और महावीर चक्र विजेता करेंगे. इन वीरों की मौजूदगी से माहौल देशभक्ति और गर्व की भावना से ओत-प्रोत रहेगा. इस ऐतिहासिक आयोजन में देश और प्रदेश के शीर्ष सैन्य व संवैधानिक पदाधिकारी एक साथ मंच पर मौजूद रहेंगे.

समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मिजोरम के राज्यपाल वी.के. सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे शामिल होंगे. उनकी उपस्थिति से आयोजन की गरिमा और बढ़ेगी. परेड में भैरव बटालियन, 61 कैवलरी, राजपूत रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों का जोश और अनुशासन देखने को मिलेगा. इसके साथ ही सेना बैंड, एनसीसी कैडेट्स और हथियारों के प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी.

इस तरह चलेंगे कार्यक्रम : कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे आर्मी एरिया स्थित प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पण से होगी. सुबह 9.30 बजे सीडीएस, मिजोरम के राज्यपाल वी.के. सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे और आर्मी चीफ का आगमन होगा. सुबह 10.10 बजे सेना परेड शुरू होगी, जो 11.25 बजे तक चलेगी. दोपहर 12.30 बजे समारोह का औपचारिक समापन किया जाएगा. शाम को एसएमएस स्टेडियम में शाम 5 बजे से 7 बजे तक 'शौर्य संध्या' का आयोजन होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में भी सेना के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा.

सुरक्षा के मद्देनजर आमजन के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. परेड स्थल पर प्रवेश के लिए वैध पहचान पत्र अनिवार्य होगा और आमजन को सुबह 8.45 बजे तक पहुंचना होगा. इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. समारोह के दौरान बीच में उठकर जाने की भी अनुमति नहीं होगी. वहीं, कार्यक्रम स्थल पर कैमरा, पर्स सहित कई वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा.

