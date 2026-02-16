ETV Bharat / state

पोकरण में वज्राघात सैन्य अभ्यास, रेगिस्तान में गूंजी भारतीय तोपखाने की ताकत

सेना की वाइट टाइगर डिवीजन द्वारा 'एक्सरसाइज वज्राघात' का आयोजन किया गया.

military exercise in Pokhran
सैन्य अभ्यास के दौरान गरजती सेना की तोपें (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 8:06 PM IST

2 Min Read
जैसलमेर: रेगिस्तानी क्षेत्र में युद्ध क्षमता को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से वाइट टाइगर डिवीजन द्वारा 'एक्सरसाइज वज्राघात' का आयोजन किया गया. यह सैन्य अभ्यास दक्षिणी कमान के निर्देशन में पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में सम्पन्न हुआ. अभ्यास के दौरान भारतीय सेना की आधुनिक तोपखाना क्षमता और तकनीकी दक्षता का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला. इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रेगिस्तानी क्षेत्र में युद्ध संचालन की रणनीतियों को और अधिक मजबूत बनाना रहा. अभ्यास के दौरान वज्र तोप प्रणाली की मारक क्षमता, सटीकता और तेज प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया.

आधुनिक तकनीक आधारित लक्ष्य पहचान और लक्ष्य भेदन प्रणाली का उपयोग कर युद्ध जैसी वास्तविक परिस्थितियां तैयार की गईं, जिससे सैनिकों को वास्तविक युद्ध परिस्थितियों का अनुभव मिल सके. अभ्यास में विशेष रूप से युद्ध संचालन की रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं को और अधिक बेहतर बनाने पर जोर दिया गया. सैन्य अधिकारियों के अनुसार आधुनिक युद्ध में केवल हथियारों की ताकत ही नहीं, बल्कि तकनीक, गति, सटीकता और समन्वय भी जीत का महत्वपूर्ण आधार होता है. इस अभ्यास के माध्यम से सैनिकों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तेजी से निर्णय लेने और दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बनाने का प्रशिक्षण दिया गया.

रेगिस्तानी क्षेत्र में इस प्रकार के सैन्य अभ्यास भारतीय सेना की युद्ध तैयारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सैन्य सूत्रों के अनुसार, इस अभ्यास ने एक बार फिर साबित किया है कि भारतीय सेना अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और आधुनिक तकनीक के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. 'वज्राघात' सैन्य अभ्यास ने यह संदेश भी दिया कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना लगातार अपनी युद्ध रणनीतियों और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत कर रही है, ताकि भविष्य में किसी भी खतरे का प्रभावी तरीके से मुकाबला किया जा सके.

