सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से की मुलाकात, अग्निवीरों के रोज़गार समेत कई मुद्दों पर चर्चा
भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है.
Published : August 11, 2026 at 7:38 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 7:43 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज उनके आवास संत कबीर कुटीर में मुलाकात की. बैठक में सिविल-मिलिट्री समन्वय को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. इस मौके पर पश्चिमी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह समेत सेना मुख्यालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.
CM से पहली मुलाकात : जनरल धीरज सेठ के भारतीय सेना के प्रमुख का पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री के साथ ये उनकी पहली मुलाकात थी. बैठक का समन्वय कर्नल जसदीप संधू, सलाहकार, सिविल-मिलिट्री अफेयर्स एवं आईटी द्वारा किया गया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा का सशस्त्र बलों के साथ लंबे समय से गहरा जुड़ाव है और राज्य सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार एवं अन्य अवसर सृजित करने की दिशा में राज्य सरकार तथा सशस्त्र बलों के बीच निरंतर समन्वय के महत्व पर बल दिया.
अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर : बैठक में आंतरिक सुरक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण, अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर, पूर्व सैनिकों के कल्याण, आवास परियोजनाओं, आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल तथा परिचालन तैयारियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तैयारियों एवं प्रभावी प्रतिक्रिया तथा इनके प्रभाव को न्यूनतम करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया. इस दौरान भारतीय सेना में सेवारत हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा खेलों के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी सराहना की गई. जनरल धीरज सेठ ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने पूर्व सैनिकों की सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्वास एवं स्थायी बसाव के लिए नए अवसर तलाशने पर भी चर्चा की.
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