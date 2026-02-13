ETV Bharat / state

युवाओं के लिए सेना में जाने का मौका, "अग्निवीर" के लिए आवेदन शुरू, जानिए पूरी डिटेल

भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती की अधिसूचना जारी की है. ऑनलाइन आवेदन शुरू. 1 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथी.

भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती 2026
सेना भर्ती कार्यालय, कोटा (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: सेना में भर्ती के इच्छुक हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजस्थान के मुख्यालय भर्ती क्षेत्र जयपुर में भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती के तहत जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) और अदर्स रैंक (OR) के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियां निकाली गई हैं, जिनमें अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, टेक्निकल, लिपिक व स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन (आठवीं और दसवीं पास), जनरल ड्यूटी (महिला सेना पुलिस), सैनिक टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी तथा सिपाही फार्मा शामिल हैं.

राजस्थान रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई है. उम्मीदवार एक अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यह प्रक्रिया भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से पूरी होगी. आवेदन प्रक्रिया आज 13 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) आयोजित किया जाएगा, जो जून 2026 में संभावित है और एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से लगभग दो सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे.

इसे भी पढ़ें- बीकानेर में सेना भर्ती रैली शुरू, पहले दिन अग्निवीर ट्रेड्समैन अभ्यर्थियों ने दिखाया दम

आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण नियम: एक उम्मीदवार अलग-अलग दो कैटेगरी के पदों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन पात्रता मानदंडों का पूरा ध्यान रखना होगा. दोनों कैटेगरी के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है और दोनों में जनरल एंट्रेंस एग्जाम देना होगा. उच्च शारीरिक फिटनेस और चिकित्सा मानकों वाली कैटेगरी के लिए केवल एक भर्ती रैली तथा मेडिकल परीक्षण होगा. अंतिम चयन योग्यता और मेरिट के आधार पर होगा.

राजस्थान का गौरवशाली रिकॉर्ड: लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने कहा कि राजस्थान ने पिछले वर्षों में पूरे देश में सबसे अधिक आवेदन और रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बनाया है. इस बार भी राजस्थान के युवा अपनी वीरता, साहस और बहादुरी की परंपरा को बनाए रखते हुए यह गौरव हासिल करेंगे. उन्होंने युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी दलाल या एजेंट के बहकावे में न आएं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है. किसी भी संदेह के समाधान के लिए निकटतम आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस से संपर्क किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान की चौथी सेना भर्ती रैली, 10 नवंबर से जोधपुर में होगी शुरू

TAGGED:

INDIAN ARMY RECRUITMENT
AGNIPATH SCHEME
RAJASTHAN ARMY RECRUITMENT
CEE EXAM 2026
AGNIVEER RECRUITMENT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.