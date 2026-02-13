ETV Bharat / state

युवाओं के लिए सेना में जाने का मौका, "अग्निवीर" के लिए आवेदन शुरू, जानिए पूरी डिटेल

सेना भर्ती कार्यालय, कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: सेना में भर्ती के इच्छुक हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजस्थान के मुख्यालय भर्ती क्षेत्र जयपुर में भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती के तहत जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) और अदर्स रैंक (OR) के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियां निकाली गई हैं, जिनमें अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, टेक्निकल, लिपिक व स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन (आठवीं और दसवीं पास), जनरल ड्यूटी (महिला सेना पुलिस), सैनिक टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी तथा सिपाही फार्मा शामिल हैं. राजस्थान रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई है. उम्मीदवार एक अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यह प्रक्रिया भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से पूरी होगी. आवेदन प्रक्रिया आज 13 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) आयोजित किया जाएगा, जो जून 2026 में संभावित है और एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से लगभग दो सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे. इसे भी पढ़ें- बीकानेर में सेना भर्ती रैली शुरू, पहले दिन अग्निवीर ट्रेड्समैन अभ्यर्थियों ने दिखाया दम