Bharat Ranbhoomi Darshan : सेना की शौर्य गाथा का भव्य प्रदर्शन, वीर शहीदों को किया नमन

भारत रणभूमि दर्शन कार रैली अभियान ( Source : Indian Army )

जैसलमेर: भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा और शौर्य गाथा का भव्य प्रदर्शन उस समय देखने को मिला, जब रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के द्विशताब्दी स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 'भारत रणभूमि दर्शन कार रैली अभियान' का गरिमामय आयोजन जैसलमेर सैन्य स्टेशन में किया गया. इस कार्यक्रम ने देशभक्ति, सैन्य अनुशासन और वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रेरक संदेश दिया तथा युवाओं में राष्ट्रसेवा के प्रति नया उत्साह जगाया. यह ऐतिहासिक कार रैली गुजरात के पवित्र एवं ऐतिहासिक नगर द्वारका से प्रारंभ होकर लगभग 3400 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए विभिन्न ऐतिहासिक युद्धस्थलों को नमन करती हुई राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ओर अग्रसर है. यह अभियान केवल एक रैली नहीं, बल्कि देश के वीर सैनिकों के अद्वितीय साहस, बलिदान और पराक्रम को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास है. भारत रणभूमि दर्शन कार रैली, शहीदों को किया नमन... (Source : Indian Army) कार्यक्रमों की श्रृंखला में जैसलमेर के सम सैंड ड्यून्स क्षेत्र में भव्य फ्लैग-इन समारोह आयोजित किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि सीमा सुरक्षा बल सेक्टर साउथ जैसलमेर के डीआईजी एम.के. नेगी रहे. अभियान दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज नायर कर रहे हैं, जबकि अभियान का फ्लैग ऑफ मेजर जनरल आशीष खुराना, विशिष्ट सेवा मैडल, जीओसी 12 रैपिड द्वारा किया गया. इस दल में कुल 6 अधिकारी, 7 जेसीओ और 35 अन्य जवान शामिल हैं. इस दौरान मेजर जनरल आशीष खुराना ने अपने सम्बोधन में हौसला अफजाई भी की.