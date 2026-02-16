ETV Bharat / state

Bharat Ranbhoomi Darshan : सेना की शौर्य गाथा का भव्य प्रदर्शन, वीर शहीदों को किया नमन

जैसलमेर में गूंजी भारतीय सेना की शौर्य गाथा. भारत रणभूमि दर्शन कार रैली ने वीर शहीदों को किया नमन...

Bharat Ranbhoomi Darshan Rally
भारत रणभूमि दर्शन कार रैली अभियान (Source : Indian Army)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा और शौर्य गाथा का भव्य प्रदर्शन उस समय देखने को मिला, जब रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के द्विशताब्दी स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 'भारत रणभूमि दर्शन कार रैली अभियान' का गरिमामय आयोजन जैसलमेर सैन्य स्टेशन में किया गया. इस कार्यक्रम ने देशभक्ति, सैन्य अनुशासन और वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रेरक संदेश दिया तथा युवाओं में राष्ट्रसेवा के प्रति नया उत्साह जगाया.

यह ऐतिहासिक कार रैली गुजरात के पवित्र एवं ऐतिहासिक नगर द्वारका से प्रारंभ होकर लगभग 3400 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए विभिन्न ऐतिहासिक युद्धस्थलों को नमन करती हुई राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ओर अग्रसर है. यह अभियान केवल एक रैली नहीं, बल्कि देश के वीर सैनिकों के अद्वितीय साहस, बलिदान और पराक्रम को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास है.

भारत रणभूमि दर्शन कार रैली, शहीदों को किया नमन... (Source : Indian Army)

कार्यक्रमों की श्रृंखला में जैसलमेर के सम सैंड ड्यून्स क्षेत्र में भव्य फ्लैग-इन समारोह आयोजित किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि सीमा सुरक्षा बल सेक्टर साउथ जैसलमेर के डीआईजी एम.के. नेगी रहे. अभियान दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज नायर कर रहे हैं, जबकि अभियान का फ्लैग ऑफ मेजर जनरल आशीष खुराना, विशिष्ट सेवा मैडल, जीओसी 12 रैपिड द्वारा किया गया. इस दल में कुल 6 अधिकारी, 7 जेसीओ और 35 अन्य जवान शामिल हैं. इस दौरान मेजर जनरल आशीष खुराना ने अपने सम्बोधन में हौसला अफजाई भी की.

पढ़ें : सेना ने पोकरण रेंज में परखी युद्ध की अपनी तैयारियां, दिखी आधुनिक युद्ध क्षमता

अभियान दल ने ऐतिहासिक लोंगेवाला युद्ध स्मारक पहुंच कर 1971 के भारत-पाक युद्ध की वीरता गाथा को स्मरण किया. रणभूमि की पावन धरती पर गनर्स ने वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए. सैन्य अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इसके पश्चात अभियान दल ने आस्था के प्रमुख केंद्र तनोट माता मंदिर में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की. सैनिकों ने देश की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए कामना की. सीमा के निकट स्थित यह मंदिर लंबे समय से सैनिकों के मनोबल और विश्वास का प्रतीक माना जाता है.

Bharat Ranbhoomi Darshan Rally
भारतीय सेना की शौर्य गाथा का भव्य प्रदर्शन (Source : Indian Army)

कार्यक्रमों की कड़ी में दल ने जैसलमेर युद्ध स्मारक पहुंच कर वीर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान तोपखाना गनों, युद्धक टैंकों और हिलक्स वाहनों के समन्वित प्रदर्शन ने आधुनिक युद्धक क्षमता, तकनीकी दक्षता और अंतर-सेवा समन्वय की शक्ति को दर्शाया. इस प्रदर्शन को देखकर उपस्थित युवाओं में सेना के प्रति सम्मान और राष्ट्रसेवा की भावना और मजबूत हुई.

समापन समारोह में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और स्थानीय गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही. राष्ट्रगान और भारत माता के जयघोष के बीच अभियान दल अपने अगले चरण की ओर रवाना हुआ. यह आयोजन न केवल वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का माध्यम बना, बल्कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण और देश सेवा के लिए प्रेरित करने का भी महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ.

TAGGED:

BHARAT RANBHOOMI DARSHAN RALLY
ARTILLERY RALLY
BRAVE MARTYRS
युवाओं में राष्ट्रसेवा
INDIAN ARMY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.