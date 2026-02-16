ETV Bharat / state

इंडियन आर्मी में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती 2026 ( ETV Bharat )