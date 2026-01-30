ETV Bharat / state

अग्निवीर भर्ती के तहत इन जिलों के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगा ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल

इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 ( ETV Bharat )

हमीरपुर: थल सेना की अग्निवीर भर्ती की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CEE) उत्तीर्ण करने वाले जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. यह जानकारी थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने दी. इस दिन होगा ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 9 मार्च से 17 मार्च तक आयोजित भर्ती रैली के दौरान पूरी की जाएगी. यह भर्ती रैली हमीरपुर के निकट अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड एवं डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित होगी. सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने एडमिट कार्ड का अच्छी गुणवत्ता वाला रंगीन प्रिंट अवश्य साथ लेकर आएं, ताकि भर्ती रैली के दौरान बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से प्रवेश में किसी प्रकार की असुविधा न हो. साथ ही अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का बारीकी से अध्ययन करें और भर्ती प्रक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार होकर आएं. ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर आएं अभ्यर्थी