अग्निवीर भर्ती के तहत इन जिलों के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगा ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल

अग्निवीर भर्ती में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ लाने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स. (Agniveer Recruitment 2026)

Indian Army Agniveer recruitment 2026
इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 2:49 PM IST

हमीरपुर: थल सेना की अग्निवीर भर्ती की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CEE) उत्तीर्ण करने वाले जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. यह जानकारी थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने दी.

इस दिन होगा ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल

कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का ग्राउंड टेस्ट, मेडिकल परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 9 मार्च से 17 मार्च तक आयोजित भर्ती रैली के दौरान पूरी की जाएगी. यह भर्ती रैली हमीरपुर के निकट अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड एवं डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित होगी. सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने एडमिट कार्ड का अच्छी गुणवत्ता वाला रंगीन प्रिंट अवश्य साथ लेकर आएं, ताकि भर्ती रैली के दौरान बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से प्रवेश में किसी प्रकार की असुविधा न हो. साथ ही अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का बारीकी से अध्ययन करें और भर्ती प्रक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार होकर आएं.

ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर आएं अभ्यर्थी

दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां और प्रत्येक की दो-दो स्वप्रमाणित (सेल्फ अटेस्टेड) प्रतियां साथ लानी होंगी. जरूरी डॉक्यूमेंट्स में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र शामिल हैं. यदि किसी अभ्यर्थी ने ओपन स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे अंतिम स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो सक्षम अधिकारी द्वारा काउंटर साइन किया हुआ होना चाहिए. इसके अलावा बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, डोगरा क्लास या जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), चरित्र प्रमाण पत्र, सेवारत या भूतपूर्व सैनिक के पुत्र का प्रमाण पत्र, अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, अधिसूचना में दिए गए निर्धारित फॉर्मेट पर शपथ पत्र (एफिडेविट), एनसीसी एवं खेल गतिविधियों से संबंधित प्रमाण पत्र भी जरूरी हैं. अभ्यर्थियों को बैंक खाते का विवरण, पैन कार्ड, अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ 20 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाने होंगे.

अतिरिक्त जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें अभ्यर्थी

थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर पहुंचने, अनुशासन बनाए रखने और भर्ती प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की है. भर्ती से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए अभ्यर्थी थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के दूरभाष नंबर 01972-222214 पर संपर्क कर सकते हैं.

संपादक की पसंद

