ये शादी बनीं मिसाल: शहीद की बेटी के शादी में शामिल हुए 50 सेना के जवान, 'पिता' बनकर किया 'कन्यादान'

शहीद की बेटी में शामिल हुए सेना के 50 जवान, किया कन्यादान, सबकी आखें हुई नम.

शहीद की बेटी की शादी में शामिल हुए सेना के 50 जवान
शहीद की बेटी की शादी में शामिल हुए सेना के 50 जवान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 30, 2025 at 11:12 AM IST

संजीव उपाध्याय की रिपोर्ट

ग्रेटर नोएडा: देश के लिए शहादत देना एक बात है, लेकिन उस शहीद का परिवार अपने आप को कभी अकेला न महसूस करे, ये देखना उससे भी बड़ा अनुशासन और प्यार है. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आज जो तस्वीरें आई हैं, वो इसी बात की गवाह हैं. जहां एक शहीद की बेटी की शादी में, पिता की कमी को महसूस न हो, इसके लिए 50 सैनिक एक पिता के रूप में खड़े नजर आए. एक ऐसी शादी, जिसमें व्यवस्था से लेकर कन्यादान तक, सब कुछ संभाला फौज के जवानों ने.

दरअसल, जम्मू-कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद हुए सुरेश सिंह भाटी की बेटी की शादी थी. पिता की कमी को पूरा करने के लिए उनकी बटालियन के एक नहीं पूरे 50 जवान यहां पिता बनकर आए. इन्होंने न सिर्फ शादी की हर छोटी-मोटी व्यवस्था संभाली, बल्कि मेहमानों की सेवा से लेकर बारात के स्वागत तक का जिम्मा उठाया और फिर वो लम्हा आया, जब इन जवानों ने पिता का फर्ज निभाते हुए बेटी का कन्यादान किया.

शहीद की बेटी की शादी में शामिल हुए सेना के 50 जवान (ETV Bharat)

ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. सब के आंखों में आंसू थे, लेकिन सीने में देश के जवानों के लिए गर्व भी.

शादी में रस्में निभाते सेना के जवान
शादी में रस्में निभाते सेना के जवान (ETV Bharat)

बता दें कि सुरेश सिंह भाटी 2006 में जम्मू-कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, लेकिन उनके परिवार का देश सेवा का जज्बा आज भी कायम है. शहीद सुरेश भाटी का बेटा हर्ष भाटी भी अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए आज बारामूला में ही तैनात हैं और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं.

बेटी के साथ फोटो खिंचवाते सेना के जवान
बेटी के साथ फोटो खिंचवाते सेना के जवान (25494243)

ये शादी नहीं, एक मिसाल थी एक ऐसी मिसाल, जो बताती है कि सेना का रिश्ता सिर्फ वर्दी तक सीमित नहीं है. ये रिश्ता उस वादे का है, जो हर जवान देश और अपने साथी के प्रति निभाता है. आज डाबरा गांव में 50 जवानों ने ये वादा निभाया और साबित कर दिया कि शहीद का परिवार कभी अकेला नहीं होता. ये तस्वीरें और ये जज्बा देश के हर नागरिक को सीना चौड़ा करने के लिए प्रेरित करता है.

