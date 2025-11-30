ETV Bharat / state

ये शादी बनीं मिसाल: शहीद की बेटी के शादी में शामिल हुए 50 सेना के जवान, 'पिता' बनकर किया 'कन्यादान'

शहीद की बेटी की शादी में शामिल हुए सेना के 50 जवान ( ETV Bharat )