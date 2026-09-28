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सैकड़ों किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले सेना के जवानों का काफिला केलंग पहुंचा, जानें युवाओं को क्या दिया संदेश

भारतीय सेना की 26 पंजाब यूनिट का 1200 किमी का साइकिलिंग अभियान अंबाला से केलांग पहुंचा. जवानों ने इस दौरान युवाओं से संवाद किया.

केलंग पहुंचे सेना के जवान
केलंग पहुंचे सेना के जवान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 4:53 PM IST

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कुल्लू: भारतीय सेना की 26 पंजाब यूनिट ने युवाओं में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, साहस और राष्ट्रसेवा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइकिलिंग अभियान चलाया है. इस साइकलिंग अभियान की शुरुआत अंबाला से हुई थी और इस दौरान सेना के जवान 1200 किलोमीटर का सफर करेंगे. आज ये काफिल केलंग पहुंचा. अभियान के दौरान सेना के जवानों ने विभिन्न स्थानों पर स्कूली विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों और स्थानीय युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए.

इसी कड़ी में टीम लीडर कैप्टन अनीश एम. और डिप्टी टीम लीडर सूबेदार कुलवंत मान के नेतृत्व में सेना के जवानों ने पलचन, केलांग, पंडोह और चौंतड़ा में विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद किया. संवाद कार्यक्रम के दौरान सेना के जवानों ने विद्यार्थियों को भारतीय सेना की कार्यप्रणाली, अनुशासन, राष्ट्रसेवा और सेना में उपलब्ध विभिन्न करियर अवसरों के बारे में जानकारी दी. युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए आवश्यक पात्रता, चयन प्रक्रिया और विभिन्न प्रवेश योजनाओं के बारे में भी बताया गया. जवानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों को देश सेवा के लिए आगे आने का संदेश दिया.

इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने सेना में भर्ती और करियर से जुड़े विभिन्न सवाल पूछे. सेना के जवानों ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए उनका मार्गदर्शन किया. सही उत्तर देने और सक्रिय रूप से भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार भी दिए गए. कार्यक्रम राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पलचन, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पंडोह और पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चौंतड़ा में आयोजित किए गए. इसके अलावा केलांग और कुल्लू में भी स्थानीय युवाओं के साथ संवाद किया गया.

कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. सेना के जवानों ने युवाओं को शारीरिक रूप से फिट रहने, अनुशासन अपनाने और राष्ट्रसेवा के लिए हमेशा तैयार रहने का संदेश दिया. छात्रों ने कहा कि इस तरह के संवाद कार्यक्रम युवाओं को भारतीय सेना और देशसेवा के अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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