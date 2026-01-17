ETV Bharat / state

इंदौर में पीने के पानी को लेकर अलर्ट है इंडियन क्रिकेट टीम, वाटर प्यूरीफायर ले होटल पहुंचे शुभमन गिल

बता दें 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाना है. मैच से पहले दोनों टीमों के क्रिकेट खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस में जुटे हैं. इंदौर में दूषित पानी से 20 से अधिक लोगों की मौत का खौफ खिलाड़ियों में दिख रहा है. इसी के चलते न्यूजीलैंड और भारत के कई खिलाड़ी पैक्ड और RO मशीन का पानी पी रहे हैं. खिलाड़ी जिन होटलों में ठहरे हैं उनके मैनेजर्स को बीसीसीआई द्वारा प्रत्येक खिलाड़ी के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गई है. खिलाड़ियों को उनकी डाइट के अनुसार ही पानी के साथ ही भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.

इंदौर: इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी की दहशत अब शहर में बाहर से आने वाले लोगों में भी दिख रही है. रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वनडे क्रिकेट मैच के लिए दोनों टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं और होटल में रुकी हैं. वहां खिलाड़ियों द्वारा बोतल पैक पानी मंगवाया जा रहा है. कुछ खिलाड़ी तो अपने साथ एक वाटर प्यूरीफायर लेकर आए हैं. विराट कोहली अपने पसंदीदा ब्रांड के पानी को होटल में मंगा रहे हैं, जिसकी एक बोतल की कीमत ही 600 रुपए है.

बता दें विराट कोहली जिस होटल में ठहरे हुए हैं, उस होटल में उनकी डाइट को लेकर विशेष चार्ट उपलब्ध कराया गया है. वहीं विराट कोहली अपने डाइट में हरी सब्जियां, साउथ इंडियन भोजन ले रहे हैं. वहीं शुभमन गिल को उबला अंडा, हरी सब्जी, दाल, रायता और सूप दिया जा रहा है. इसी तरह से इंडिया टीम के कप्तान रोहित शर्मा की डाइट में दाल, चावल, सलाद, सूप, पनीर, सब्जी, दही और फल शामिल है.

अपने साथ 3 लाख रुपये का वॉटर प्यूरीफायर लेकर आए हैं शुभम गिल

इसी तरह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए भी अलग से डाइट प्लान तैयार किया गया है. खाने के साथ ही पीने के पानी का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है. इंडिया टीम के खिलाड़ी शुभम गिल तो अपने साथ 3 लाख रुपये का वॉटर प्यूरीफायर लेकर आए हैं. यह वॉटर प्यूरीफायर, RO और बोतलबंद पानी को दोबारा शुद्ध करता है. यह मशीन गिल ने अपने होटल के कमरे में लगाई है. इसके अलावा विराट कोहली तो अपने ब्रांड का पानी होटल के कमरे में ही मंगा रहे हैं.

एवियन नेचुरल स्प्रिंग वाटर के ब्रांड का पानी पीते हैं विराट कोहली

बताया जाता है कि विराट कोहली फ्रांस से आने वाले स्पेशल ब्रांड एवियन नेचुरल स्प्रिंग वाटर के ब्रांड का पानी पीते हैं. इसकी एक बोतल पानी की कीमत तकरीबन 600 रुपये होती है. विराट कोहली ने होटल मैनेजमेंट को इस खास ब्रांड की बोतल को ही अपने कमरे में भेजने के निर्देश दे रखे हैं. वह हमेशा इसी पानी का सेवन करते हैं. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी पीने के पानी को लेकर काफी अलर्ट हैं और वे भी अपने विश्वसनीय ब्रांड का पानी ही अपने कमरे में मंगा रहे हैं.