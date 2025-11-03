ETV Bharat / state

पुष्कर मेला 2025: विदेशियों ने बांधे साफे, राजस्थानी अंदाज में बांकुरों ने बढ़ाई मूंछों की धाक

पुष्कर मेले में मूंछ प्रतियोगिता वर्षों से होती आ रही है. इसमें राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों के भी 33 प्रतिभागी शामिल हुए. 13 बार मूंछ प्रतियोगिता जीत चुके मारवाड़ जंक्शन निवासी राम सिंह इस बार भी शामिल हुए हैं. इस बार उन्हें विशेष प्रतिभागी के तौर पर रखा गया. निर्णायक समिति ने उन्हें अलग से एक विशेष पुरस्कार देने की घोषणा की है. रामसिंह और अन्य प्रतिभागियों ने बातचीत में कहा कि मूंछों की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए. उनका कहना था कि इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है. राजस्थान की पहचान पहले दाढ़ी-मूंछ वाले लोगों के रूप में हुआ करती थी, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के असर में धीरे-धीरे लोगों ने दाढ़ी-मूंछ रखना बंद कर दिया. सरकार भी हमारी गौरवशाली संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए पुष्कर मेले में मूंछ प्रतियोगिता होती है. इसमें हार-जीत कोई मायने नहीं रखती. संस्कृति का संरक्षण मूल भाव है.

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला-2025 में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. सोमवार को मेला ग्राउंड पर पर्यटन विभाग की ओर से तिलक, साफा और मूंछ की प्रतियोगिताएं हुई. तिलक और साफा प्रतियोगिता में 10 विदेशी जोड़ों ने भाग लिया, जबकि मूंछ प्रतियोगिता में 33 रोबीले देशी प्रतिभागी शामिल हुए. पर्यटकों में प्रतियोगिता के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की होड़ लगी रही.

राजस्थान में 28 बार जीत चुके खिताब: राम सिंह ने बताया कि 2010 से लगातार पुष्कर मेले में इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. इतना ही नहीं राजस्थान में जहां भी पर्यटन विभाग की ओर से मूंछ प्रतियोगिता होती है, वे उसमें जाते हैं. पूरे राजस्थान में अब तक 28 बार विजेता रह चुके हैं. जिसमें से अकेले पुष्कर मेले में ही वे 13 बार विजेता रह चुके हैं. राम सिंह ने बताया कि दाढ़ी-मूंछ रखने का शौक उन्हें जवानी से ही था. बाद में ये शौक जुनून बन गया. वे नर्सिंग अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. दाढ़ी-मूंछ का विशेष ख्याल रखते हैं. उन्होंने जीवन में कभी भी कोई व्यसन और नशा नहीं किया. युवाओं को भी नशे से दूर रहकर संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए.

तीरंदाज के रूप में मूंछ प्रतियोगिता का प्रतिभागी (ETV Bharat Ajmer)

पुरखों की फोटो देख मिली प्रेरणा: जयपुर से मूंछ प्रतियोगिता में भाग पुष्कर लेने आए रूप सिंह गुर्जर पेशे से वकील हैं. उन्होंने बताया कि उनके पुरखे दाढ़ी-मूंछ रखा करते थे. उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने कॉलेज के समय से दाढ़ी-मूंछ रखना शुरू कर दिया. बाद में पता चला कि दाढ़ी-मूंछ रखने की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, तो उनमें भाग लेने लगा. रूपसिंह ने बताया कि वह राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर होने वाली मूंछ प्रतियोगिताओं में तीन बार जीत चुके हैं. जोधपुर से आए एक प्रतिभागी पूरे राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए. उन्होंने बताया कि वह पिछले 5 साल से दाढ़ी-मूंछ बढ़ा रहे हैं. घर पर बड़े-बुजुर्गों की तस्वीरें देखकर उन्हें इसकी प्रेरणा मिली.

रोबीली दाढ़ी-मूंछ के साथ एक प्रतिभागी (ETV Bharat Ajmer)

अनोखे स्लोगन के साथ किया प्रदर्शन: मूंछ प्रतियोगिता ने सभी को आकर्षित और रोमांचित किया. इस प्रतियोगिता में निर्णायक भी काफी चर्चा में रहे, क्योंकि रोबीली मूंछों का फैसला करने वाले अधिकतर निर्णायक स्वयं बिना मूछों के थे. प्रतिभागियों ने न केवल अपनी मूंछों का प्रदर्शन किया, बल्कि 'रंग-रंगीला राजस्थान', 'केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश', 'मूंछ राजस्थान की शान' जैसे स्लोगन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. राजस्थानी पहनावे और लंबी मूछों-दाढ़ी वाले इन प्रतिभागियों के साथ पर्यटकों ने फोटो खिंचवाने की होड़ लगा दी.

यह भी पढ़ें: पुष्कर पशु मेला 2025: विदेशी सैलानियों के साथ खेला सतोलिया और एक टांग पर दौड़े स्थानीय युवा

विदेशी जोड़ों ने जीती साफा और तिलक प्रतियोगिता: साफा और तिलक प्रतियोगिता में 10 विदेशी जोड़ों ने भाग लिया, जिसमें पुरुष प्रतिभागी के लिए महिला प्रतिभागी ने साफा बांधा और तिलक लगाया. सबसे सही और तेजी से साफा बांधने और तिलक लगाने में अर्जेंटीना के जोड़े पाब्लो और काटा प्रथम रहे. द्वितीय स्थान नेती के निको और ओल्गा ने प्राप्त किया, जबकि तृतीय स्थान कनाडा के फ्रांकोस और जो के नाम रहा. प्रतियोगिता का देसी और विदेशी पर्यटकों ने जमकर आनंद लिया और इन खुशनुमा पलों को अपने कैमरों में कैद किया. साफा और तिलक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले पाब्लो ने बताया कि पुष्कर बहुत ही खूबसूरत जगह है. पहली बार पुष्कर आए हैं और पहली बार ही इस प्रतियोगिता में भाग लिया. इससे पहले हमने कभी साफा नहीं पहना था. पार्टनर काटो ने साफा पहनाया. प्रतिभागी रसिया (रूस) निवासी वोल्टा बताती हैं, ' राजस्थानी परंपरा और संस्कृति की पहचान साफा है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था. राजपूताना में सभी साफा और मूंछ-दाढ़ी जरूर रखा करते थे. साफा पहनना एक जिम्मेदारी का अहसास कराता है - परिवार, समाज और देश के प्रति. साफा पहनने से काफी गर्व का अनुभव होता है. प्रतियोगिता में खूब मजा आया.