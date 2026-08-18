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स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत सोमेन्दू के स्कूल डेज, ओझा सर ने बताया कैसे तैयार हुई थी नींव

स्विट्जरलैंड में भारत के एंबेसडर बने सोमन्दू बागची का मध्य प्रदेश कनेक्शन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दी बधाई. टीचर ने बताया पढ़ाई में कैसे थे सोमेन्दू. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

SWITZERLAND AMBASSADOR SOUMENDU
स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत सोमेन्दू के स्कूल डेज (SOUMENDU FB and Canva)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 8:35 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सोमेंदू बागची जिन्हें स्विट्जरलैण्ड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है. उनका मध्य प्रदेश से गहरा जुड़ाव रहा है. उनका बचपन भोपाल मध्य प्रदेश में गुजरा. सोमेंदू की प्राइमरी शिक्षा भोपाल के कैंपियन स्कूल हुई थी. पढ़ने में अव्वल सोमेन्दू ऑल राउंडर थे. उन्हें 9वीं से 11वीं तक केमेस्ट्री पढ़ाने वाले कैंपियन स्कूल के टीचर अरुण कुमार ओझा बताते हैं, उस समय ही हमें लगता था कि सोमेन्दू वो स्टूडेंट है, जो काबिल अफसर बनेगा. वे बताते हैं वो इतना ब्राइट बच्चा था कि मैंने अपनी पत्नी के बहन के बेटे का नाम उसके नाम पर सिर्फ इसलिए सोमेन्दू रखा कि उस बच्चे का भी भविष्य उज्जवल रहे.

पहले जानिए क्यों चर्चा में हैं सोमेन्दू बागची

भारतीय विदेश सेवा के 1993 बैच के अफसर सोमेन्दू सीनियर डिप्लोमेट हैं. उन्हें स्विटजरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है. बागची इसके पहले इराक में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बागची को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि "मध्य प्रदेश से निकले सोमेंदू बागची की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से हम सभी मध्यप्रदेश वासियों का गौरव बढ़ा है. विश्वास है कि वे अपनी कुशलता, अनुभव और सरल व्यवहार से भारत-स्विट्जरलैंड संबंधों को नई ऊंचाई देंगे.

मध्य प्रदेश की धरती से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का यह गौरवपूर्ण अवसर सभी प्रदेशवासियों के लिए हर्ष और गर्व का विषय है. पूर्ण विश्वास है कि उनकी प्रतिभा, अनुभव व कूटनीतिक दक्षता से भारत-स्विट्जरलैंड के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी."

SOUMENDU BAGCHI STUDIED IN BHOPAL
टीचर अरुण कुमार ओझा (ETV Bharat)

पढ़ाई में फोकस हर सब्जेक्ट में 95 से ऊपर ही नंबर

सोमेन्दू बागची का बचपन भोपाल में बीता और प्राइमरी से लेकर सेकेण्डरी लेवल तक की उनकी पढ़ाई भोपाल के कैम्पियन स्कूल से हुई. प्राइमरी में उन्हें पढ़ाने वाले टीचर सुमन ओझा और सेकेण्डरी क्लासेस में उन्हें केमेस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर अरुण कुमार ओझा अपने इस होनहार छात्र को कभी भूल नहीं पाए. अरुण ओझा बताते हैं "1980 के दशक के जो बच्चे कैम्पियन में थे. उसमें मैं कहूंगा कि वन ऑप द बैस्ट स्टूडेंट सोमेन्दू था. मैंने और मेरी पत्नी दोनों ने उसे पढ़ाया है.

वे बताते हैं सोमेन्दू हर सब्जेक्ट में ऑल राउंडर था. सीदा साधा अपनी लाइन में चलने वाला बच्चा और पढ़ाई पर पूरा फोकस. डिबेट में वो एक्टिव पार्ट लेता था. ड्रामेटिक्स में भाग लेता था. तब उस समय हमें ऐसा लगता था कि बड़ा होकर वो एक दिन जरुर बड़ा अफसर बनेगा. लगता था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस में जाएगा. मैथ्स स्ट्रीम था, उसका चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो या कैमेस्ट्री सबमे उसके 95 परसेंट से ऊपर मार्क्स आते थे. उसने एमपी बोर्ड में मैरिट में भी जगह बनाई थी."

तो मैंने उस बच्चे का नाम ही सोमेन्दू रख दिया

ओझा दंपत्ति के लिए सोमेन्दू 40-50 स्टूडेंट्स की क्लास में वो छात्र था. जो कभी जहन से गया ही नहीं. अरुण ओझा बताते हैं, "उस बच्चे की वजह से मैंने अपनी पत्नी के बहन के बेटे का नाम सोमेन्दू रखा. ताकि वो भी उसी की तरह ब्राइट निकले. वे बताते हैं, मैं स्कूल से निकलने के बाद उससे मिल नहीं पाया. कुछ साल पहले फोन पर बात जरूर हुई थी. वे कहते हैं उनकी मां मीना बागची उनसे मेरा संपर्क है. उन्होंने ही मुझे बताया था कि आपका स्टूडेंट फॉरेन सर्विसेस में सिलेक्ट हो गया है. तभी मुझे लग गया था कि अब उसे आसमान ही छूना है और वो छू रहा है."

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SOUMENDU BAGCHI STUDIED IN BHOPAL
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SWITZERLAND AMBASSADOR SOUMENDU

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