जयपुर में भारतीय वायु सेना के एयर शो की फाइनल रिहर्सल, राजस्थान के तीन पायलटों ने दिखाए अद्भुत करतब
जयपुर के जलमहल पर भारतीय वायुसेना की 'सूर्यकिरण' और 'सारंग' टीम ने रोमांचक एयर शो का फुल ड्रेस रिहर्सल किया. 22 को होगा एयर शो.
Published : February 20, 2026 at 6:29 PM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी का आसमान उस समय रोमांच और गर्व से भर उठा, जब भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और सारंग ने शानदार एयर शो का प्रदर्शन किया. आज जयपुर के जलमहल पर फुल ड्रेस रिहर्सल था और मुख्य कार्यक्रम 22 फरवरी को आयोजित होगा. इस आयोजन की खास बात यह रही कि टीम में राजस्थान के तीन पायलट शामिल थे, जिन्होंने अपने अद्भुत हवाई करतबों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
एयर शो के दौरान लाल और सफेद रंग के हॉक और ध्रुव विमानों ने आसमान में एक साथ उड़ान भरते हुए समन्वय, संतुलन और सटीकता का शानदार प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ पायलटों का उत्साहवर्धन किया. इस एयर शो में राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले पायलट शामिल थे, जिसमें पायलट विंग कमांडर राजेश काजला बीकानेर के मूल निवासी हैं और जयपुर में तैनात हैं. इनके पास 2800 घंटे की उड़ान का अनुभव है. पायलट अंकित वशिष्ठ सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी के रहने वाले हैं. 2008 बैच के इस पायलट के पास 1800 घंटे की उड़ान का अनुभव है. पायलट संजेश सिंह झोटवाड़ा के रहने वाले हैं और इन्हें 2300 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुके हैं तथा कई बड़े शो में हिस्सा ले चुके हैं.
इसे भी पढ़ें- जयपुर के आसमान में भारतीय वायुसेना दिखाएगी हैरतअंगेज करतब, जल महल के ऊपर होगा एरोबेटिक शो
पहली बार देखा तो डर लगा: इस शो में शामिल प्रदेश के पायलटों के परिवार भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने. विंग कमांडर राजेश काजला की मां विमला काजला ने बताया कि राजेश के पिता भी फौज से रिटायर हुए हैं और उनका छोटा बेटा भी आर्मी में है. जब पहली बार राजेश को इस तरह विमान उड़ाते हुए देखा तो काफी डर लगा, लेकिन इसके बाद अब आदत पड़ गई है. उनकी मां ने कहा कि राजेश का चयन इंजीनियरिंग के लिए हुआ था, लेकिन इसके बाद उसने आर्मी चुनी. वहीं, राजेश के पिता हरीराम काजला ने बताया कि "मैं खुद आर्मी से रिटायर हूं और राजेश ने यह मुकाम अपने दम पर हासिल किया है."
बेटे पर गर्व: पायलट अंकित वशिष्ठ की मां पूनम वशिष्ठ ने बताया कि बेटे को आसमान में इस तरह के करतब करता देख पहले तो काफी डर लगता था, लेकिन अब आदत पड़ गई है. आज जयपुर में जिस तरह का हैरतअंगेज कारनामा अंकित ने किया है, उस पर मुझे काफी गर्व है. वहीं, अंकित वशिष्ठ के चाचा ज्ञान वशिष्ठ ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से मेरा भतीजा एयरोबैटिक शो कर रहा है, लेकिन इस बार जो शो जयपुर में किया गया है, वाकई में वह काफी शानदार है. पायलट संजेश सिंह के बेटे भी पिता का यह शो देखने पहुंचे.
इसे भी पढ़ें- सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का एयर शो, जलमहल के ऊपर विमानों की हैरतअंगेज उड़ान 20 और 22 फरवरी को
सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम: सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम, जिसे “भारतीय वायुसेना के ऐम्बेसडर्स” के रूप में जाना जाता है, अपनी अद्भुत सटीकता, कौशल और बेहतरीन टीमवर्क के लिए प्रसिद्ध है. लाल-सफेद रंग के आकर्षक हॉक MK-132 जेट विमानों पर उड़ान भरने वाली यह विशिष्ट टीम रोमांचक करतबों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करती है. खूबसूरत लूप, रोमांचक बैरल रोल से लेकर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती उलटी उड़ान और दर्शकों की पसंदीदा ‘डीएनए’ एरोबैटिक संरचना तक हर प्रदर्शन पायलटों की बेजोड़ दक्षता और समन्वय का प्रमाण होता है.
इसे भी पढ़ें- कच्छ के आसमान में दिखेगा इंडियन एयर फोर्स का दम, सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का हैरतअंगेज एयर शो