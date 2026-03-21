हिमाचल के इस शहर में एयरफोर्स आयोजित करेगी एयर शो, IAF के जेट दिखाएंगे करतब
25 और 26 मार्च को हिमाचल में एयर शो होगा. हॉक Mk-132 जेट आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाएंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 11:04 AM IST
हमीरपुर: सुजानपुर टिहरा में 25 और 26 मार्च को आसमान भारतीय वायुसेना के विमान करतब दिखाते हुए नजर आएंगे. यहां भारतीय वायु सेना एक भव्य एयर शो का आयोजन करेगी. हिमाचल प्रदेश में संभवतः पहली बार आयोजित होने जा रहे इस एयर शो को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है. तैयारियों की समीक्षा के लिए उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने शुक्रवार को जिला और उपमंडल स्तर के अधिकारियों, वायु सेना और सैनिक स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.
उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि समन्वय के साथ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं. इस एयर शो में वायु सेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम हिस्सा लेगी, जो लाल और सफेद रंग के आकर्षक हॉक Mk-132 जेट विमानों में आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाएगी. ये शो दोनों दिन सुबह लगभग 10:45 बजे से 11:30 बजे तक सुजानपुर के मैदान के ऊपर आयोजित होगा. एयर शो में कुल नौ विमान भाग लेंगे, जो चंडीगढ़ और आदमपुर एयर फोर्स स्टेशन से उड़ान भरेंगे. मैदान में मुख्य अतिथियों, विद्यार्थियों और आम लोगों के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, वहीं स्थानीय लोग इस अद्भुत नजारे को अपने घरों से भी देख सकेंगे.
दर्शकों के लिए बन रहा कमेंट्री कैबिन
उपायुक्त ने बताया कि दर्शकों को बेहतर अनुभव देने के लिए मैदान में एक विशेष कमेंटरी कैबिन बनाया जा रहा है, जहां से वायु सेना के अधिकारी हर एक करतब की जानकारी साझा करेंगे. शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस एयर शो में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. इसके लिए सुजानपुर के साथ-साथ कांगड़ा जिले के पालमपुर, धीरा और जयसिंहपुर, मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों से भी संपर्क किया जाएगा.
एशिया की एकमात्र नौ विमानों वाली एरोबेटिक टीम
बैठक के दौरान सैनिक स्कूल की प्रधानाचार्य एवं वायु सेना की वरिष्ठ अधिकारी ग्रुप कैप्टन रचना जोशी ने बताया कि सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम एशिया की एकमात्र नौ विमानों वाली एरोबेटिक टीम है और विश्व की चुनिंदा उत्कृष्ट टीमों में शामिल है. यह टीम भारत के कई शहरों के अलावा चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में भी अपनी शानदार प्रस्तुति दे चुकी है. ये एयर शो न केवल आम लोगों के लिए एक रोमांचक अनुभव होगा, बल्कि विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक साबित होगा, जहां वो वायु सेना की दक्षता और अनुशासन को करीब से देख सकेंगे.
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