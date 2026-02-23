ETV Bharat / state

वायुशक्ति-2026 : पाक सीमा के पास पोखरण में दिखेगा वायुसेना का शौर्य, कल होगा पूर्वाभ्यास

पोखरण में गूंजेगी वायुशक्ति ( Source: X : @IAF_MCC )

जैसलमेर : पश्चिमी सीमा के नजदीक स्थित पोखरण फायरिंग रेंज एक बार फिर भारतीय वायुसेना की ताकत का साक्षी बनने जा रही है. पाकिस्तान सीमा से करीब 270 किलोमीटर दूर 27 फरवरी को होने वाले वायुशक्ति-2026 अभ्यास में आधुनिक लड़ाकू विमानों और उन्नत हथियार प्रणालियों का व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा. इससे पहले 24 फरवरी, मंगलवार को कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित होगी, जिसमें सभी गतिविधियों का पूर्वाभ्यास किया जाएगा. सीमावर्ती क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन : पोखरण की रेतीली धरती पर होने वाला यह अभ्यास सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सीमा से अपेक्षाकृत कम दूरी पर आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय वायुसेना अपनी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, एयर डोमिनेंस और बहु-क्षेत्रीय अभियानों में दक्षता का प्रदर्शन करेगी. दिन, शाम और रात तीनों समय अलग-अलग ऑपरेशनल मिशन संचालित कर सटीक निशानेबाजी और समन्वित कार्रवाई को दर्शाया जाएगा. 27 फरवरी को वायुशक्ति-2026 (ETV Bharat Jaisalmer) पढे़ं. पोकरण में वज्राघात सैन्य अभ्यास, रेगिस्तान में गूंजी भारतीय तोपखाने की ताकत आसमान में गरजेंगे आधुनिक फाइटर जेट : अभ्यास में स्वदेशी तेजस के साथ अत्याधुनिक Rafale और Sukhoi Su-30MKI जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान शामिल होंगे. इनके अलावा जगुआर, मिराज-2000, मिग-29 और हॉक विमान भी अपनी भूमिका निभाएंगे. सामरिक परिवहन और हेलीकॉप्टर बेड़े में सी-130जे, सी-295, सी-17, चेतक, एएलएच एमके-IV, मि-17 IV, एलसीएच, अपाचे और चिनूक जैसे प्लेटफॉर्म भाग लेंगे. इनकी भागीदारी से वायुसेना की बहुआयामी क्षमता का समग्र प्रदर्शन होगा.