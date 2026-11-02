रायपुर में वायुसेना की एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम का शौर्य, गृहमंत्री ने कहा- छत्तीसगढ़ के नौजवानों को मिलेगी प्रेरणा
नवा रायपुर के सेंध लेक पर सारंग और आकाशगंगा टीम ने दिखाए हैरतअंगेज करतब, संवाददाता रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 7:17 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के दूसरे दिन सोमवार को नवा रायपुर के सेंध लेक में भारतीय वायुसेना का दम दिखा. जांबाज जवानों ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित कर दिया. वायुसेना की मशहूर एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम 'सारंग' (स्वदेश निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर) और 'आकाशगंगा' की टीम के इस शानदार प्रदर्शन को देखने के लिए रविवार के मुकाबले सोमवार को भीड़ उमड़ी. इस खास एयर शो को देखने राज्यपाल रमेन डेका, गृहमंत्री विजय शर्मा और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल भी पहुंचे. जवानों के इस हैरतअंगेज प्रदर्शन की तारीफ करते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वायुसेना का यह शौर्य छत्तीसगढ़ के युवाओं को देश सेवा और सेना में जाने के लिए प्रेरित करेगा.
सेंध के लेक पर साहस और अनुशासन का संगम
एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम में 'आकाश गंगा' स्काईडाइविंग टीम, गरुड़ कमांडो के साथ Mi-17 हेलीकॉप्टर और 'सारंग' हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने हिस्सा लिया. साहसिक स्काईडाइविंग, सैनिकों की त्वरित तैनाती और हेलीकॉप्टरों के सटीक हवाई करतबों के माध्यम से, इस कार्यक्रम ने भारतीय वायु सेना के जांबाजों के कौशल, अनुशासन और व्यावसायिकता का प्रदर्शन किया.
आकाश गंगा' टीम ने एक प्रभावशाली स्काइडाइविंग प्रदर्शन किया. जिसमें उन्होंने इस विधा के लिए आवश्यक साहस, आपसी तालमेल और पैराशूट पर सटीक नियंत्रण का परिचय दिया. सेंध झील के ऊपर आसमान में उनका नीचे उतरना एक अद्भुत नज़ारा था. जिसने भारतीय वायु सेना की साहसिक भावना को उजागर किया.
नौजवानों को मिलेगी प्रेरणा- विजय शर्मा
छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने एयर शो को लेकर कहा कि आप सभी ने देखा होगा यह एयर शो अद्भुत ही है. पिछले साल भी राज्य उत्सव के मौके पर भारतीय वायु सेना के एयरक्राफ्ट एक बड़ा शो हमने देखा था. आज इस बार सारंग टीम के पांच हेलीकॉप्टर उनका अलग-अलग डिस्प्ले डिजाइन था. एयरो हेड था, वाइन ग्लास था, डायमंड जैसे कई डिजाइन थे, जो आकाश में बनते हुए हम सब ने देखे हैं. भारतीय वायु सेना पर हम सबको गर्व है. ये प्रदर्शन हमारे युवाओं को प्रेरणा देने वाला होगा. छत्तीसगढ़ में इससे नौजवानों को जरूर प्रेरणा मिलेगी.
जानिए हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के बारे में
स्क्वाड्रन लीडर अंकिता ने बताया कि हमें बताते हुए बहुत खुशी होती है कि एशिया की मात्र 5 हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है. यह एक स्वनिर्मित हेलीकॉप्टर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जिसको ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है. उसका इस्तेमाल करते हुए एयरोबेटिक परफॉर्म करते हैं. एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो ध्रुव है. मल्टी रोल प्लेटफार्म है. जो डिस्प्ले के साथ-साथ हर कॉम्बैट रोल के लिए भी हमेशा तैयार रहता है.
हमारी टीम जो है सिर्फ डिस्प्ले परफॉर्म नहीं करती है बल्कि इंडियन एयर फोर्स से जुड़े हर कॉम्बैट रोल के लिए भी निरंतर प्रैक्टिस करते रहती हैं. हर रोल में हमने पार्टिसिपेट किया है.- स्क्वाड्रन लीडर अंकिता
हेलीकॉप्टर की खासियत
स्क्वाड्रन लीडर अंकिता ने कहा कि MI-17 के बारे में आपने सुना होगा, जो राहत मिशन है उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया है. इसका इस्तेमाल करते हुए ध्रुव एक जगह से दूसरी जगह टूल्स को लेकर जाना, किसी आपदा में जाना, एक बास्केट को नीचे भेजते हैं. जिसमें जो लोग बाढ़ में फंसे होते हैं उनको उठाकर लाते हैं. इस तरह के कई काम किए जाते हैं.
इसके पहले टीवी या फिर मोबाइल में हम इसे देखा करते थे. लेकिन पिछले साल एयरक्राफ्ट का शो हम लोग देखने आए थे. रायपुर में इस साल भी हमें सेना के शौर्य साहस और पराक्रम को काफी करीब से देखने का मौका मिला. इससे लोग सेना में जाने के लिए प्रेरित होंगे- दर्शक
दर्शकों में उत्साह
भारतीय वायुसेना के एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम सारंग के इस शो को देखने पहुंचे लोगों से ईटीवी भारत ने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें यह शो देखकर काफी अच्छा लगा. आने वाले साल में भी इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए. जिससे लोगों को भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी मिल सके.