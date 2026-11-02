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रायपुर में वायुसेना की एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम का शौर्य, गृहमंत्री ने कहा- छत्तीसगढ़ के नौजवानों को मिलेगी प्रेरणा

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के दूसरे दिन सोमवार को नवा रायपुर के सेंध लेक में भारतीय वायुसेना का दम दिखा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के दूसरे दिन सोमवार को नवा रायपुर के सेंध लेक में भारतीय वायुसेना का दम दिखा. जांबाज जवानों ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित कर दिया. वायुसेना की मशहूर एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम 'सारंग' (स्वदेश निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर) और 'आकाशगंगा' की टीम के इस शानदार प्रदर्शन को देखने के लिए रविवार के मुकाबले सोमवार को भीड़ उमड़ी. इस खास एयर शो को देखने राज्यपाल रमेन डेका, गृहमंत्री विजय शर्मा और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल भी पहुंचे. जवानों के इस हैरतअंगेज प्रदर्शन की तारीफ करते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वायुसेना का यह शौर्य छत्तीसगढ़ के युवाओं को देश सेवा और सेना में जाने के लिए प्रेरित करेगा.

रायपुर में वायुसेना की एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम का शौर्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सेंध के लेक पर साहस और अनुशासन का संगम एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम में 'आकाश गंगा' स्काईडाइविंग टीम, गरुड़ कमांडो के साथ Mi-17 हेलीकॉप्टर और 'सारंग' हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने हिस्सा लिया. साहसिक स्काईडाइविंग, सैनिकों की त्वरित तैनाती और हेलीकॉप्टरों के सटीक हवाई करतबों के माध्यम से, इस कार्यक्रम ने भारतीय वायु सेना के जांबाजों के कौशल, अनुशासन और व्यावसायिकता का प्रदर्शन किया.