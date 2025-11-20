ETV Bharat / state

जैसलमेर में भारत-पाक सीमा के पास मिला हाई-टेक ड्रोन, मौके पर पहुंची एयरफोर्स

जैसलमेर में भारत-पाक सीमा के पास एक खेत में ड्रोन क्रेश हो गया. वायूसेना जांच के लिए मौके पर पहुंची है.

खेत में मिला ड्रोन
खेत में मिला ड्रोन (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
जैसलमेर: जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रामगढ़ क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक उन्नत ड्रोन मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, नहरी इलाके के एक खेत (मुरब्बा) में दोपहर करीब 2 बजे यह ड्रोन जमीन पर गिरा हुआ पाया गया. खेत में काम कर रहे एक किसान ने इसे देखते ही तुरंत रामगढ़ पुलिस को सूचना दी.

रामगढ़ थाना प्रभारी प्रेम शंकर ने बताया कि जैसलमेर एयरफोर्स का यूएवी ड्रोन विमान एक खेत में गिरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर जगह को सुरक्षित किया गया है. उन्होंने बताया कि एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है. ड्रोन की संरचना और डिजाइन को देखकर प्रारंभिक जांच में विशेषज्ञों ने इसे सामान्य क्वाडकॉप्टर नहीं, बल्कि हाई-टेक अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) बताया है.

उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर मिट्टी में कई फीट लंबे घसीटने के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ड्रोन जमीन से टकराने के बाद फिसलता हुआ रुका. इसका सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त है, लेकिन पंख और पिछला हिस्सा सुरक्षित पाया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सील कर दिया और घेराबंदी कर दी. वायुसेना की विशेषज्ञ टीम मौके पर पहुंच गई है, जो ड्रोन के तकनीकी पहलुओं की गहन जांच कर रही है. सीमा पर ड्रोन गतिविधियां पहले भी संदिग्ध रही हैं.

जैसलमेर में मिला ड्रोन
