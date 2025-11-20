ETV Bharat / state

जैसलमेर में भारत-पाक सीमा के पास मिला हाई-टेक ड्रोन, मौके पर पहुंची एयरफोर्स

जैसलमेर: जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रामगढ़ क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक उन्नत ड्रोन मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, नहरी इलाके के एक खेत (मुरब्बा) में दोपहर करीब 2 बजे यह ड्रोन जमीन पर गिरा हुआ पाया गया. खेत में काम कर रहे एक किसान ने इसे देखते ही तुरंत रामगढ़ पुलिस को सूचना दी.

रामगढ़ थाना प्रभारी प्रेम शंकर ने बताया कि जैसलमेर एयरफोर्स का यूएवी ड्रोन विमान एक खेत में गिरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर जगह को सुरक्षित किया गया है. उन्होंने बताया कि एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है. ड्रोन की संरचना और डिजाइन को देखकर प्रारंभिक जांच में विशेषज्ञों ने इसे सामान्य क्वाडकॉप्टर नहीं, बल्कि हाई-टेक अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) बताया है.