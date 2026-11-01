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छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव पर भारतीय वायुसेना का शानदार एयर शो, आकाश गंगा और सारंग टीम की स्काई डाइविंग, सीएम साय और आम लोग हुए रोमांचित

रायपुर के आसमान पर एयर शो ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के 26वें स्थापना दिवस पर रायपुर का आकाश भारतीय वायु सेना के हवाई करतब का साक्षी बना. रायपुर की सेंध झील पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसमें सेना की स्काईडाइविंग टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों लोग जुटे, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए.

आकाश गंगा और सारंग टीम का हवाई करतब इसके जरिए आम जनता को वायु सेना के साहस और पराक्रम को करीब से देखने का मौका मिला. आकाश गंगा स्काईडाइविंग टीम के सदस्यों ने पैराशूट की मदद से लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई. वहीं, स्वदेशी 'ध्रुव' हेलीकॉप्टरों से लैस सारंग टीम ने हवा में अपने बेहतरीन करतबों से दर्शकों का मन मोह लिया.