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राज्योत्सव में एयर शो, आसमान होगा रोमांच से सराबोर, सारंग दिखाएगी हैरतअंगेज करतब,आकाशगंगा टीम लगाएगी पैराशूट जंप

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्योत्सव इस बार सिर्फ संस्कृति और विकास की झलक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नवा रायपुर का आसमान भी रोमांच से भर उठेगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर 2 नवंबर को भारतीय वायुसेना अपनी अद्भुत हवाई क्षमता और साहस का प्रदर्शन करेगी. प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम छह हेलीकॉप्टरों के साथ आसमान में रोमांचकारी एयरोबेटिक करतब दिखाएगी. इसके अलावा आकाशगंगा पैराशूट डिस्प्ले टीम के प्रशिक्षित जवान आसमान से छलांग लगाकर अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे.

राज्योत्सव के इस खास आयोजन में सारंग टीम के छह हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरेंगे. बेहद सटीक तालमेल के साथ हेलीकॉप्टर अलग-अलग फॉर्मेशन बनाते हुए आसमान में हैरतअंगेज कलाबाजियां दिखाएंगे. इसके अलावा वायुसेना के तीन अन्य हेलीकॉप्टर भी कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे. सारंग टीम स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव के जरिए अपने हवाई कौशल का प्रदर्शन करती है. मोर से प्रेरित टीम का नाम और हेलीकॉप्टरों की आकर्षक रंग-सज्जा इसे खास पहचान देती है.

आकाशगंगा के पैराट्रूपर्स लगाएंगे आसमान से छलांग

कार्यक्रम का एक और बड़ा आकर्षण भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा पैराशूट डिस्प्ले टीम होगी. प्रशिक्षित पैराट्रूपर्स आसमान से छलांग लगाकर पैराशूट के जरिए रोमांचकारी प्रदर्शन करेंगे. एक ओर जहां आसमान में ‘सारंग’ के हेलीकॉप्टरों की कलाबाजियां नजर आएंगी, वहीं दूसरी ओर पैराशूट के जरिए उतरते जवान दर्शकों में रोमांच पैदा करेंगे.

रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने ली मीटिंग (ETV BHARAT)

100 से ज्यादा वायुसेना के अधिकारी और जवान होंगे शामिल

इस भव्य आयोजन में भारतीय वायुसेना के 100 से अधिक अधिकारी और जवान शामिल होंगे. आयोजन के जरिए वायुसेना की दक्षता, अनुशासन, साहस और टीमवर्क की झलक देखने को मिलेगी.

राज्योत्सव की तैयारियां (ETV BHARAT)

रायपुर कलेक्टर ने तैयारी की समीक्षा की

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने भारतीय वायुसेना और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, बैरिकेडिंग और साउंड सिस्टम सहित विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की गई. कलेक्टर ने बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक और पार्किंग की पुख्ता कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही कार्यक्रम स्थल तक लोगों के सुगम आवागमन और व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा.

राज्योत्सव की तैयारियां (ETV BHARAT)

सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक-चौबंद

रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे. कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा. भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है.

रायपुर के लिए खास होगा यह आयोजन

राज्योत्सव में भारतीय वायुसेना का यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़वासियों के लिए एक खास अनुभव होगा. संस्कृति, विकास और उपलब्धियों के उत्सव के बीच आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टरों की रोमांचकारी कलाबाजियां और पैराशूट जंप राज्योत्सव के आकर्षण को एक नया आयाम देगी.