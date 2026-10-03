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एल नीनो की नजर मध्य प्रदेश के गेंहू पर; घटा पानी तो वैज्ञानिकों ने दी किसानों को चेतावनी

ICRI विकसित करेगा रबी की फसल की नई वैरायटी ( ETV Bharat )

इंदौर: प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के गर्म होने की प्राकृतिक घटना के कारण उपजे एल नीनो के कारण मध्य भारत और दक्षिण भारत में मानसून पूरी तरह कमजोर रहा है. इसका असर अब देश के फसल चक्र पर पड़ने जा रहा है. इस साल खरीफ की फसलें मसलन- सोयाबीन, धान, मक्का, दलहन आदि की पैदावार पर असर पड़ता दिख रहा है. वहीं नमी की कमी के कारण अभी से सूखे के हालात नज़र आ रहे हैं.

घटते भूजल स्तर और एलनीनो के कारण भारतीय कृषि पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. यही वजह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने देश के कृषकों और वैज्ञानिकों को एल नीनो और जल संकट पर आधारित खेती पर फोकस करने को कहा है. गेहूं की बुवाई के पहले ही तेजी से घट रहा भूजल स्तर इस बीच रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की बुवाई के पहले ही जहां भूजल स्तर तेजी से घट रहा है. वहीं गेहूं उत्पादक राज्यों में औसत वर्षा की कमी ने देश के कृषि वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. इसको देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों ने मध्य भारत के किसानों को अब एल नीनो पर आधारित खेती करने के निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत कम पानी में गेहूं की उपज विकसित की जाने वाली फसल के बीज वितरण करने के साथ उन्हें बूंद-बूंद पानी बचाने की सलाह दी गई है.