एल नीनो की नजर मध्य प्रदेश के गेंहू पर; घटा पानी तो वैज्ञानिकों ने दी किसानों को चेतावनी
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कम पानी वाली रबी की फसल की वैरायटी विकसित करने का फैसला किया. भूजल से मध्य प्रदेश का गेंहू उत्पादन पर होगा असर. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 6:23 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 7:32 PM IST
इंदौर: प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के गर्म होने की प्राकृतिक घटना के कारण उपजे एल नीनो के कारण मध्य भारत और दक्षिण भारत में मानसून पूरी तरह कमजोर रहा है. इसका असर अब देश के फसल चक्र पर पड़ने जा रहा है. इस साल खरीफ की फसलें मसलन- सोयाबीन, धान, मक्का, दलहन आदि की पैदावार पर असर पड़ता दिख रहा है. वहीं नमी की कमी के कारण अभी से सूखे के हालात नज़र आ रहे हैं.
घटते भूजल स्तर और एलनीनो के कारण भारतीय कृषि पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. यही वजह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने देश के कृषकों और वैज्ञानिकों को एल नीनो और जल संकट पर आधारित खेती पर फोकस करने को कहा है.
गेहूं की बुवाई के पहले ही तेजी से घट रहा भूजल स्तर
इस बीच रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की बुवाई के पहले ही जहां भूजल स्तर तेजी से घट रहा है. वहीं गेहूं उत्पादक राज्यों में औसत वर्षा की कमी ने देश के कृषि वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. इसको देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों ने मध्य भारत के किसानों को अब एल नीनो पर आधारित खेती करने के निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत कम पानी में गेहूं की उपज विकसित की जाने वाली फसल के बीज वितरण करने के साथ उन्हें बूंद-बूंद पानी बचाने की सलाह दी गई है.
इंदौर में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. श्रीनिवास राव ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया, "बीते एक से 2 साल में मध्य भारत और दक्षिण भारत में एल नीनो का सबसे गंभीर असर देखा जा रहा है. जिसके कारण कहीं तो अत्यधिक बारिश तो कहीं सूखे जैसे हालात हैं. ऐसी स्थिति में मानसून पर पूरी तरह निर्भर होने वाली खेती-किसानी खतरे में है. इसीलिए अब केंद्र ने कम पानी वाली रबी की फसल की वैरायटी विकसित करने का फैसला किया है."
ICRI ने विकसित की है गेहूं को रस्ट की बीमारी से बचाने वाली वैरायटी
उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा गेहूं की ऐसी फसल पर फोकस किया जा रहा है जिसकी उपज अक्टूबर में पड़ने वाले मावठे से भी ली जा सके. गेहूं उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लिए अब तीन से चार पानी में तैयार होने वाली गेहूं की वैरायटी के बीज किसानों को वितरित किए जा रहे हैं. इसके अलावा अनुसंधान केंद्र ने गेहूं को रस्ट की बीमारी से बचाने वाली जो वैरायटी विकसित की है. उसके कारण देश के किसानों के करीब 3000 करोड़ रुपए की बचत होगी."
उन्होंने बताया इस वर्ष कोशिश की जा रही है कि गेहूं की उपज एल नीनो के बावजूद 120 मिलियन टन से ज्यादा हो. इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों को कंपनी ज्यादा पानी और लेट पानी के हिसाब से वैरायटी विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं.