ETV Bharat / state

रायपुर में महिला T20 क्रिकेट मैच का रोमांच, 250 रुपये से शुरू होंगे टिकट, 12 अक्टूबर से शुरू होगी बुकिंग

रायपुर में महिला टी 20 क्रिकेट मैच ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच तीन अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले जाएंगे. मैच 16, 18 और 20 अक्टूबर को शाम 7 बजे से शुरू होंगे. इन मुकाबलों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे से शुरू होगी. दर्शक महज 250 रुपये में मैच का रोमांच स्टेडियम में बैठकर देख सकेंगे. दोनों टीमों की तीनों मैच देखने के लिए 499 रुपये का सीरीज टिकट भी उपलब्ध रहेगा. इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के निदेशक विजय शाह ने दी.

250 रुपये में मिलेगा टिकट भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों के लिए टिकट की अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं. लोअर स्टैंड के स्टैंड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में बैठकर मैच देखने के लिए 250 रुपये खर्च करने होंगे. तीनों मैचों का सीरीज टिकट 499 रुपये में मिलेगा. दो लोगों के लिए एक मैच का कॉम्बो टिकट 350 रुपये और चार लोगों के लिए एक मैच का कॉम्बो टिकट 600 रुपये रखा गया है. यानी दोस्तों और परिवार के साथ मैच देखने की योजना बना रहे दर्शकों के लिए भी अलग विकल्प उपलब्ध हैं.