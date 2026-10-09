रायपुर में महिला T20 क्रिकेट मैच का रोमांच, 250 रुपये से शुरू होंगे टिकट, 12 अक्टूबर से शुरू होगी बुकिंग
भारत और जिम्बाब्वे महिला टीम के बीच टी 20 मैच को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 3:46 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच तीन अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले जाएंगे. मैच 16, 18 और 20 अक्टूबर को शाम 7 बजे से शुरू होंगे. इन मुकाबलों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे से शुरू होगी. दर्शक महज 250 रुपये में मैच का रोमांच स्टेडियम में बैठकर देख सकेंगे. दोनों टीमों की तीनों मैच देखने के लिए 499 रुपये का सीरीज टिकट भी उपलब्ध रहेगा. इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के निदेशक विजय शाह ने दी.
250 रुपये में मिलेगा टिकट
भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों के लिए टिकट की अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं. लोअर स्टैंड के स्टैंड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में बैठकर मैच देखने के लिए 250 रुपये खर्च करने होंगे. तीनों मैचों का सीरीज टिकट 499 रुपये में मिलेगा. दो लोगों के लिए एक मैच का कॉम्बो टिकट 350 रुपये और चार लोगों के लिए एक मैच का कॉम्बो टिकट 600 रुपये रखा गया है. यानी दोस्तों और परिवार के साथ मैच देखने की योजना बना रहे दर्शकों के लिए भी अलग विकल्प उपलब्ध हैं.
जानिए किस स्टैंड के लिए कितनी देनी होगी कीमत ?
आयोजकों की ओर से जारी टिकट दरों के अनुसार, लोअर स्टैंड के अलावा पवेलियन स्टैंड में भी दर्शकों को अलग-अलग श्रेणियों के विकल्प मिलेंगे।
• लोअर स्टैंड (स्टैंड नंबर 2 से 9): ₹250
• तीनों मैचों का सीरीज टिकट: ₹499
• कॉम्बो टिकट (2 व्यक्ति, 1 मैच): ₹350
• कॉम्बो टिकट (4 व्यक्ति, 1 मैच): ₹600
• सिल्वर स्टैंड (चौथी मंजिल): ₹2,000
• गोल्ड स्टैंड: ₹2,500
• प्लैटिनम स्टैंड: ₹3,500
• कॉर्पोरेट बॉक्स (सिंगल टिकट): ₹3,500
टिकट डिजिटल होंगे, QR कोड स्कैन कर मिलेगी स्टेडियम में एंट्री
मैचों के लिए टिकट बिक्री 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे से शुरू होगी. टिकट व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल रखी गई है. ऐसे में दर्शकों को फिजिकल टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी. ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद मिलने वाले QR कोड को स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर स्कैन कराकर एंट्री मिलेगी. एक व्यक्ति एक आईडी से एक बार में अधिकतम छह टिकट बुक कर सकेगा. दर्शकों को सलाह है कि बुकिंग शुरू होने से पहले टिकट बिक्री से जुड़े आधिकारिक प्लेटफॉर्म की जानकारी हासिल कर लें.
ग्राउंड वाटर मामले में क्लीयरेंस
स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन को लेकर ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल से जुड़ा NGT मामला भी चर्चा में रहा है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मैच आयोजित करने के लिए न्यायालय से क्लीयरेंस मिल गई है. इसके साथ ही स्टेडियम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित किया गया है. ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर निगरानी रखने के लिए फ्लो मीटर भी लगाया गया है. इससे स्टेडियम में उपयोग किए जा रहे पानी की मात्रा पर नजर रखी जा सकेगी.
तीनों मैच शाम 7 बजे से होंगे शुरू
भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच होने वाली इस T20 सीरीज के तीनों मुकाबले नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. सभी मैच शाम 7 बजे शुरू होंगे. कम कीमत वाले टिकट, परिवार और दोस्तों के लिए कॉम्बो ऑफर है. तीनों मैच देखने के लिए सीरीज टिकट के विकल्पों के साथ रायपुर के दर्शकों को स्टेडियम में क्रिकेट का रोमांच देखने का मौका मिलेगा.