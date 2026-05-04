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MYBharat के यूपी विनर बने जालौन के अंकित कुमार, अब युवा नई दिल्ली में करेंगे प्रतिभा का प्रदर्शन

युवा संसद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से कुल 375 प्रतिभागी शामिल हुए.

विकसित भारत युवा संसद 2026 में सम्मानित प्रतिभागी.
विकसित भारत युवा संसद 2026 में सम्मानित हुए प्रतिभागी. (Photo Credit : UP Assembly)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 8:09 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ : युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में ‘मेरा युवा भारत’ (MYBharat) उत्तर प्रदेश की तरफ से आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026 का रविवार को समापन हुआ. इस युवा संसद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से कुल 375 प्रतिभागी शामिल हुए और केन्द्रीय बजट 2026 विषय पर माय भारत संग जुड़कर “विकसित भारत” के संकल्प को स्वर दिया. विजेताओं में जालौन के अंकित कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया. बलिया की शिप्रा सिंह द्वितीय और कानपुर नगर की रश्मि रंजन साहू तृतीय स्थान पर रहीं. अब ये विजेता उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विकसित भारत युवा संसद में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

विकसित भारत युवा संसद 2026.
विकसित भारत युवा संसद 2026. (Photo Credit : UP Assembly)





समापन दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और ‘मेरा युवा भारत’ (MY Bharat) की पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि एकाग्रता, स्पष्ट उद्देश्य और कुछ कर गुजरने की तमन्ना ही युवा की पहचान है. यही जागृत युवा विकसित उत्तर प्रदेश व विकसित भारत के निर्माण की दिशा तय करेंगे. 75 जनपदों से आए 375 प्रतिभागियों की सहभागिता को उन्होंने युवा चेतना का सशक्त संकेत बताते हुए कहा कि यह मंच युवाओं को नेतृत्व क्षमता, संसदीय समझ और राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी से जोड़ रहा है.

डाॅ. शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026 को युवाशक्ति आधारित बताते हुए उद्यमिता, स्टार्टअप, नवाचार और कौशल विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया. विश्वास जताया कि यही युवा आगे चलकर राष्ट्रीय मंच पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे और देश की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. युवा वक्ताओं ने बताया कि स्वास्थ्य, उद्यमिता, स्वच्छता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के दृष्टिकोण को बजट में स्थान दिया गया है जो सरकार के युवाओं के प्रति विश्वास को दर्शाता है.



समापन सत्र में उप्र सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने युवाओं को संबोधित कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और युवाओं के उत्साह, उमंग, अनुशासन एवं विजन की प्रशंसा की. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में उत्तर प्रदेश के ग्रुप कैप्टन अमन कुमार को विशेष रूप से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम का लाइव प्रसारण उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया गया.प्रतिभागियों का मूल्यांकन विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक डॉ. सुरभि और विधायक शशांक वर्मा ने किया. तीन दिवसीय राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026 कार्यक्रम के प्रथम और द्वितीय दिवस पर युवा प्रतिभागियों को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, युवा कल्याण एवं खेल राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव, विधायक राजीव तरारा शामिल हुए.





इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे, माय भारत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक अनिल कुमार सिंह, राज्य निदेशक गोपेश पांडेय, उप निदेशक विकास कुमार सिंह, उपनिदेशक सोनिका चंद्रा, जिला युवा अधिकारी राम गोपाल सिंह चौहान, जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह, जिला युवा अधिकारी राम गोपाल सिंह चौहान, जिला युवा अधिकारी रश्मि शबनम गुप्ता, जिला युवा अधिकारी सीमा पांडेय; सहायक निदेशक रवि दत्त, सहायक निदेशक कुमारी दिव्या, लेखा एवं कार्यक्रम सहायक विशाल सिंह और योगेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

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