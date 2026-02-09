ETV Bharat / state

अरुंधति ने एक बार फिर मारा गोल्डन पंच, स्पेन में हुए बॉस्को कप में भारत को दिलाया स्वर्ण

कोटा: कोटा की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने एक बार फिर गोल्डन पंच मारा है. स्पेन में आयोजित हुई मुक्केबाजी के बॉस्को कप में अरुंधति ने भारतीय टीम के सदस्य बनकर पहुंची थी. जहां पर उन्होंने गोल्ड पर पंच मारा है और यूक्रेन के मुक्केबाज को फाइनल में शिकस्त दी है. यह उनका 11वां स्वर्ण पदक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में है. उन्होंने लगातार इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय पहलवानों को शिकस्त दी है. अरुंधति अपने पूरे मुकाबले में विरोधी बॉक्सर पर पूरी तरह से हावी रही हैं.

कोच अशोक गौतम का कहना है कि स्पेन के एलिकेट शहर में 2 से 7 फरवरी तक बॉस्को कप की अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई थी. अरुंधति ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय टीम का हिस्सा थीं. लगातार तीनों मुकाबलों में अरुंधति ने जीत दर्ज की है. तीनों ही मुकाबलों में दिग्गज अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजों को उन्होंने धूल चटा दी है. जिसके बाद अरुंधति ने विदेशी धरती पर एक बार फिर भारत का तिरंगा बुलंद किया है. साथ ही कोटा व राजस्थान का नाम रोशन किया.

पढ़ें: राजस्थान की पहली महिला मुक्केबाज अरुंधति चौधरी एशियाई खेलों में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व