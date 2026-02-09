ETV Bharat / state

अरुंधति ने एक बार फिर मारा गोल्डन पंच, स्पेन में हुए बॉस्को कप में भारत को दिलाया स्वर्ण

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने स्पेन में मुक्केबाजी के बॉस्को कप में यूक्रेन के मुक्केबाज को फाइनल में शिकस्त दी है.

Bosco Cup
अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 12:13 PM IST

कोटा: कोटा की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने एक बार फिर गोल्डन पंच मारा है. स्पेन में आयोजित हुई मुक्केबाजी के बॉस्को कप में अरुंधति ने भारतीय टीम के सदस्य बनकर पहुंची थी. जहां पर उन्होंने गोल्ड पर पंच मारा है और यूक्रेन के मुक्केबाज को फाइनल में शिकस्त दी है. यह उनका 11वां स्वर्ण पदक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में है. उन्होंने लगातार इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय पहलवानों को शिकस्त दी है. अरुंधति अपने पूरे मुकाबले में विरोधी बॉक्सर पर पूरी तरह से हावी रही हैं.

कोच अशोक गौतम का कहना है कि स्पेन के एलिकेट शहर में 2 से 7 फरवरी तक बॉस्को कप की अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई थी. अरुंधति ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय टीम का हिस्सा थीं. लगातार तीनों मुकाबलों में अरुंधति ने जीत दर्ज की है. तीनों ही मुकाबलों में दिग्गज अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजों को उन्होंने धूल चटा दी है. जिसके बाद अरुंधति ने विदेशी धरती पर एक बार फिर भारत का तिरंगा बुलंद किया है. साथ ही कोटा व राजस्थान का नाम रोशन किया.

गौतम ने बताया कि इस प्रतियोगिता के साथ ही अरुंधति अब तक 11 बार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं. लगातार अंतरराष्ट्रीय मंच पर जीत दर्ज कर उन्होंने भारतीय बॉक्सिंग की ताकत दुनिया के सामने साबित की है. अब तक जीत चुके 11 स्वर्ण में 8वीं बार ओपन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक, जूनियर यूथ विश्व 2021, चैंपियनशिप वर्ल्ड कप 2025 व जूनियर एशियाई चैंपियनशिप 2019 शामिल है. इस स्वर्ण पदक के बाद उनके पिता सुरेश चौधरी, मां सुनीता और उन्हें बॉक्सिंग सीखने वाले महाबली स्पोर्ट्स अकादमी के कोच अशोक गौतम व सूरज गौतम ने खुशी जाहिर की है.

इस तरह से रहा है प्रतियोगिता में उनका सफर:

  • अरुंधति ने क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के बॉक्सर इसीना अजीजा को 5-0 से शिकस्त दी है. इस पूरे मैच में ही अरुंधति चौधरी दूसरे बॉक्सर पर हावी रही.
  • सेमीफाइनल का मुकाबला स्पेन की बॉक्सर मैटिनेज मास के साथ हुआ था. इसमें भी उन्होंने 5-0 से ही पराजित किया है.
  • इसके बाद अंतिम और फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की बॉक्सर तरन अनस्टेशिया से मुकाबला हुआ. इसमें भी 5-0 से उन्होंने जीता है.

