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एशिया पेसिफिक चैंपियनशिप; भारत ने जीता गोल्ड मेडल, जापान को 3-2 से हराया

खिलाड़ी आदित्या यादव (फाइल फोटो) ( Photo credit: स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया )

गोरखपुर : मलेशिया में 3 अक्टूबर से खेले जा रहे हैं एशिया पैसिफिक डेफ (मूक बधिर खिलाड़ी) चैंपियनशिप में भारत ने जापान को हराकर टीम इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है. इस फाइनल मैच में भारत ने जापान को 3-2 से शिकस्त दी.