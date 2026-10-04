एशिया पेसिफिक चैंपियनशिप; भारत ने जीता गोल्ड मेडल, जापान को 3-2 से हराया
टीम के कोच सोनू आनंद शर्मा ने कहा कि उनके खिलाड़ियों ने पूरे चैंपियनशिप में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 9:18 PM IST
गोरखपुर : मलेशिया में 3 अक्टूबर से खेले जा रहे हैं एशिया पैसिफिक डेफ (मूक बधिर खिलाड़ी) चैंपियनशिप में भारत ने जापान को हराकर टीम इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है. इस फाइनल मैच में भारत ने जापान को 3-2 से शिकस्त दी.
भारतीय टीम की सदस्य के रूप में चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट गोरखपुर की आदित्या यादव भी बतौर टीम में खिलाड़ी शिरकत कर रही हैं. आदित्या के पिता दिग्विजय यादव रेलवे के बैडमिंटन कोच हैं और राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं. वह आदित्या के कोच की भूमिका निभा रहे हैं.
उन्होंने भारत की इस सफलता को ईटीवी भारत के साथ शेयर किया है. उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर से सिंगल इवेंट में खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और मेडल लाने की उम्मीद की जा रही है.
बता दें कि एशिया पैसिफिक डेफ चैंपियनशिप में सिंगल, डबल, मिक्सड में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा. इस खेल में प्रतिभा करने के लिए भारतीय टीम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर 30 सितंबर को नई दिल्ली से रवाना हुई थी.
फाइनल में पहुंचने से पहले भारत की डेफ टीम ने इंडोनेशिया को सेमी फाइनल में 3-0 से हराया और क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की टीम को भारत ने 3-0 से शिकस्त देकर अपनी जीत को जारी रखा था. प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराया था. उसके जीत का यह सिलसिला जारी रहा और आखिरकार वह फाइनल की विजेता बनी.
बता दें कि आदित्या यादव के नाम कई नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हैं और उन्हें राष्ट्रपति भी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित कर चुकी हैं.
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