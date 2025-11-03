वर्ल्ड कप जीतने पर हिमाचल की बेटी रेणुका ठाकुर के गांव में जश्न, माता की आंखों से छलके खुशी के आंसू
दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप जीतने पर हिमाचल की बेटी रेणुका सिंह ठाकुर के गांव में जश्न का माहौल. रेणुका की माता हुईं भावुक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 12:09 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 12:16 PM IST
रामपुर बुशहर: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर भारत महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और शैफाली वर्मा जैसी अनुभवी खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया. इस टीम में शामिल हिमाचल प्रदेश की शान और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर पूरे प्रदेश का मान बढ़ा दिया है. महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद रेणुका सिंह ठाकुर के पैतृक गांव पारसा तहसील रोहड़ू, जिला शिमला में जश्न का माहौल है. गांव में ढोल-नगाड़ों की थाप पर लोग खुशी से झूम उठे. हर कोई अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है.
भारतीय टीम की जीत पर रेणुका की माता हुईं भावुक
रेणुका की माता सुनीता ठाकुर ने बताया कि, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो उनके आंसू खुशी से छलक पड़े. उन्होंने कहा, "रेणुका ने न केवल परिवार, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है. वर्ल्ड कप जीतने की खबर मिलते ही ऐसा लगा जैसे सपना सच हो गया हो. गांव में मिठाइयां बांटी गईं और सभी लोगों ने एक-दूसरे को बधाई दी. आज सभी गांव वालों को पार्टी का आयोजन किया गया है."
VIDEO | ICC Women's World Cup: India win the final game against South Africa.— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2025
Overwhelmed mother of Indian pacer Renuka Thakur says, " i am very happy, india won the world cup. we are in tears of joy."#ICCWomensWorldCup2025 pic.twitter.com/pYzyVKmaWD
CM सुक्खू ने दी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई
ऐतिहासिक विश्वकप जीतने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय महिला टीम को बधाई दी है. सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा है, "भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया! यह सिर्फ़ जीत नहीं, बल्कि हर उस सपने की जीत है जो किसी लड़की ने बैट या बॉल उठाते वक्त देखा था. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत की बेटियों ने मैदान पर ऐसा तूफ़ान मचाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई. आज पूरा देश एक सांस में, एक भावना में- भारत! भारत! चिल्ला रहा था. इस ऐतिहासिक पल को और ख़ास बनाती है हमारे हिमाचल की बेटी रेणुका ठाकुर की इस टीम में मौजूदगी, जिन्होंने अपने जज़्बे और दमखम से इस जीत में नया जोश भरा. टीम के सभी खिलाड़ियों एवं पूरे सपोर्ट स्टाफ को बधाई. आप सबने दिखा दिया कि जब भारत की बेटियां मैदान में उतरती हैं, तो इतिहास झुक कर सलाम करता है!"
ऐतिहासिक जीत पर जयराम ठाकुर ने दी बधाई
इस ऐतिहासिक जीत पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है. जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा है, "ये विश्वकप अब हमारा है! ऐतिहासिक जीत! महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकप के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को शानदार प्रदर्शन के साथ हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. यह जीत सिर्फ एक खेल की विजय नहीं, बल्कि हर भारतीय नारी की शक्ति, साहस और संघर्ष का प्रतीक है. हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी सपना असंभव नहीं. पहली बार विश्व कप जीतकर आप सभी ने पूरे देश को गौरव और गर्व से भर दिया है. हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं टीम इंडिया की वीरांगनाओं को!"
वर्ल्ड कप जीतने पर रेणुका ठाकुर के गांव में जश्न का माहौल
गांव के लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है. ग्राम पंचायत पारसा के प्रधान गणेश दत्त शर्मा ने बताया कि, "रेणुका की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गांव में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा. रेणुका के घर लौटने पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अभिनंदन किया जाएगा. इसके लिए गांव में तैयारियां शुरू हो गई हैं. विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है."
रेणुका ठाकुर की माता ने बताया कि, रेणुका सिंह ठाकुर बचपन से ही क्रिकेट के प्रति बेहद समर्पित रही है. उन्होंने अपने खेल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश महिला क्रिकेट टीम से की थी और अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय किया. तेज गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है.
'वर्ल्ड कप जीतने में रेणुका की अहम भूमिका'
ग्रामीणों का कहना है कि, वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन ने भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. गांव के बुजुर्गों का कहना है कि रेणुका जैसी बेटियां आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर लगन और मेहनत हो तो पहाड़ की बेटियां भी दुनिया जीत सकती हैं. रेणुका के सम्मान समारोह में गांव के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं. पूरा हिमाचल अब अपनी इस होनहार बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रहा है.
बेहद कठिन है रेणुका सिंह का अब तक का सफर
छोटी सी उम्र में पिता को खोने के बाद और सीमित संसाधनों के बावजूद भी रेणुका सिंह ठाकुर ने कभी हार नहीं मानी. गांव के मैदान से निकलकर रेणुका ने अपनी स्विंग गेंदबाजी और दृढ़ संकल्प के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया है. यही वजह है कि रेणुका ठाकुर न सिर्फ अपने गांव और हिमाचल प्रदेश बल्कि भारत का नाम भी रोशन कर रही हैं. हिमाचल को अपनी इस बेटी पर गर्व है.
