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रायपुर में अब महिला क्रिकेट का रोमांच, 16 अक्टूबर से भारत Vs जिम्बाब्वे T20 मैच, अभ्यास कार्यक्रम समेत पूरा शेड्यूल

रायपुर में अब महिला क्रिकेट का रोमांच ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. छत्तीसगढ़ फिर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की मेजबानी को तैयार है. राजधानी रायपुर में इस बार महिला क्रिकेट का रोमांच दिखेगा. इस बार एक नहीं 3 मैच एक साथ मिले हैं. शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच तीन टी-20 मुकाबले खेले जाएंगे. सीरीज शुरू होने से पहले दोनों टीमों के रायपुर पहुंचने और अभ्यास का कार्यक्रम भी सामने आ गया है.

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच 16 अक्टूबर को रायपुर में खेला जाएगा. इसके बाद 18 अक्टूबर को दूसरा और 20 अक्टूबर को तीसरा मुकाबला होगा. तीनों मैच शाम 7 बजे से प्रस्तावित हैं.

एक नहीं 3 मैच की मिली मेजबानी, 11 अक्टूबर को आएगी टीम इंडिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

11 अक्टूबर को रायपुर आएगी भारतीय टीम

भारतीय महिला टीम के 11 अक्टूबर को रायपुर पहुंचने की संभावना है. टीम के पहुंचने के बाद खिलाड़ियों के लिए स्थानीय स्तर पर अभ्यास और मैच की तैयारियों का सिलसिला शुरू होगा.

16 अक्टूबर से भारत Vs जिम्बाब्वे T20 मैच, अभ्यास कार्यक्रम समेत पूरा शेड्यूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चार दिन मैदान पर अभ्यास

रायपुर पहुंचने के बाद भारतीय टीम करीब चार दिनों तक अभ्यास करेगी. मैच से पहले खिलाड़ियों को मैदान और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने का समय मिलेगा. सीरीज का पहला मुकाबला 16 अक्टूबर को होना है, इसलिए टीम के पास तैयारियों के लिए पर्याप्त समय रहेगा.

13 अक्टूबर को जिम्बाब्वे टीम के पहुंचने की उम्मीद

जिम्बाब्वे की महिला टीम के 13 अक्टूबर को रायपुर पहुंचने की संभावना जताई गई है. यानी सीरीज के पहले मुकाबले से करीब तीन दिन पहले मेहमान टीम शहर में होगी और मैच की तैयारियों को अंतिम रूप देगी.

रायपुर में लगातार तीन टी-20

इस सीरीज की खास बात यह है कि तीनों मुकाबले रायपुर में ही खेले जाएंगे. 16, 18 और 20 अक्टूबर को होने वाले मैचों के जरिए क्रिकेट प्रशंसकों को छह दिनों के भीतर तीन अंतरराष्ट्रीय मुकाबले देखने का मौका मिलेगा.

10 अक्टूबर से टिकटों की बिक्री

सीरीज को लेकर दर्शकों के लिए भी तैयारियां शुरू हो रही हैं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक मैचों के टिकटों की बिक्री 10 अक्टूबर से शुरू हो सकती है. इससे स्टेडियम में मुकाबले देखने के इच्छुक दर्शकों को टिकट खरीदने का मौका मिलेगा.

रायपुर में महिला क्रिकेट की इस सीरीज का कार्यक्रम पूरी तरह तीन मुकाबलों पर केंद्रित है. 11 अक्टूबर को भारतीय टीम के आगमन से तैयारियों का दौर शुरू होगा, जबकि 13 अक्टूबर को जिम्बाब्वे की टीम के पहुंचने की संभावना है. इसके बाद 16 अक्टूबर को दोनों टीमें पहले टी-20 में आमने-सामने होंगी.