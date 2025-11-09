भारत नवाचार की अगली लहर का नेतृत्व करेगा, एनआईटी रायपुर के दीक्षांत समारोह में बोले मनोज सिन्हा
एनआईटी रायपुर मे 16वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रुप में इसमें शामिल हुए.
Published : November 9, 2025 at 10:24 PM IST
रायपुर: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी रायपुर) रायपुर का 16वां दीक्षांत समारोह रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भव्य रूप से आयोजित किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने देश के भावी इंजीनियरों को तकनीकी नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया.
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में युवा अग्रसर: इस अवसर पर मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में युवा छात्रों से नवाचार के दौर में आगे बढ़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि आने वाला समय तकनीक और नवाचार का है. इंजीनियरों की जिम्मेदारी केवल रोजगार पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे देश के आत्मनिर्भर भारत निर्माण के सबसे बड़े वाहक हैं.
भविष्य के समाज को तैयार करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक सोच, शोध और तकनीकी प्रयोग को जीवन का हिस्सा बनाना होगा- मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर
"भारत नवाचार की अगली लहर का नेतृत्व करेगा": जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि “भारत दुनिया की अगली नवाचार लहर को शक्ति प्रदान करेगा. आज देश का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि वैज्ञानिक निष्कर्ष, शोध और विचार केवल प्रयोगशालाओं में सीमित न रहें, बल्कि उनका वास्तविक उपयोग समाज और अर्थव्यवस्था में दिखे. इससे न केवल दीर्घकालिक आर्थिक विकास संभव होगा, बल्कि आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर बनेगी.
इंजीनियरों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी: मनोज सिन्हा ने भावी इंजीनियरों से कहा कि वे केवल तकनीकी विशेषज्ञ न बनें, बल्कि समस्या समाधानकर्ता के रूप में सोचें. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, ऊर्जा संकट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई चुनौतियाँ आने वाले समय में विश्व के सामने होंगी, और उनसे निपटने में भारतीय इंजीनियरों की भूमिका निर्णायक होगी.
सोशल मीडिया पर साझा किया अनुभव: एनआईटी रायपुर के दीक्षांत समारोह के बाद उपराज्यपाल सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि एनआईटी रायपुर, छत्तीसगढ़ का दौरा करके और दीक्षांत समारोह में भाषण देकर मुझे प्रसन्नता हुई. भविष्य के लिए तैयार समाज के निर्माण, सतत प्रगति के लिए उभरती तकनीकी चुनौतियों से निपटने को लेकर हमने बात की. इसके अलावा जटिल वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने हेतु इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की ज़िम्मेदारी के प्रमुख क्षेत्रों पर बात कर खुशी हुई.
दीक्षांत समारोह में संस्थान के छात्रों, प्रोफेसर्स और अभिभावकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया. मंच पर स्वर्णपदक और उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया. एनआईटी रायपुर के निदेशक और अन्य अधिकारियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणादायी उपस्थिति से संस्थान के विद्यार्थियों को नई ऊर्जा और दिशा मिली है