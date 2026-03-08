रांची में वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर जोश, टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत-न्यूजीलैंड के बीच होगा. इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है.
रांचीः मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड का गुरूर तोड़ने के बाद टीम इंडिया अब विश्व विजय के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है. डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है. अब खिताबी जंग में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा. यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला रविवार, यानी 8 मार्च 2026 को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टे़डियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.
शाम 7 बजे शुरू होने वाले इस महामुकाबले में जहां भारतीय टीम अपने खिताब को बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम पहली बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी. पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इस ऐतिहासिक फाइनल पर टिकी हैं.
इस बड़े मुकाबले को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. महेंद्र सिंह धोनी के शहर के रूप में पहचाने जाने वाले रांची में क्रिकेट को लेकर अलग ही जुनून है. शहर के क्रिकेट मैदानों, स्पोर्ट्स अकादमियों और मोहल्लों में युवा खिलाड़ी और खेल प्रेमी फाइनल मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
रांची के कई युवा खिलाड़ियों का कहना है कि टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उससे देश को एक बार फिर विश्व चैंपियन बनने की उम्मीद है. खिलाड़ियों का मानना है कि भारतीय टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों शानदार फॉर्म में हैं और अगर वही लय फाइनल में भी बरकरार रही, तो जीत भारत के नाम हो सकती है.
शहर के कई स्थानों पर क्रिकेट प्रेमियों ने फाइनल मुकाबले को लेकर खास तैयारी भी की है. कहीं बड़े स्क्रीन पर मैच देखने की व्यवस्था की जा रही है तो कहीं क्रिकेट फैंस एक साथ बैठकर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.
सोशल मीडिया पर भी रांची के युवाओं के बीच फाइनल मैच को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. रांची के खेल प्रेमियों का कहना है कि भले ही धोनी अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन उनके शहर के लोगों के दिलों में क्रिकेट का वही जुनून आज भी कायम है. यही वजह है कि टीम इंडिया के हर बड़े मुकाबले में रांची के लोग पूरे जोश के साथ टीम का समर्थन करते हैं. अब सबकी नजरें अहमदाबाद में होने वाले इस महामुकाबले पर टिकी हैं.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह फाइनल मुकाबला यह तय करेगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी किसके नाम होगी. रांची समेत पूरे देश के क्रिकेट प्रशंसक यही उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास रचते हुए विश्व विजेता बने.
