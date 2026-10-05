लखनऊ में भारत-वेस्टइंडीज मैच; ATS, एंटी-ड्रोन टीम संग 1400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, 3 सुपर जोन में बंटा इकाना
लखनऊ में भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मैच के कारण मंगलवार को शहीद पथ और आसपास के मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 11:03 PM IST
लखनऊ : भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतरराष्ट्रीय टी-20 मुकाबला खेला जाएगा. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने अभेद्य खाका तैयार किया है. मैच को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे इलाके को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है.
सुरक्षा व्यवस्था को 3 सुपर जोनल और यातायात व्यवस्था को 1 सुपर जोनल व्यवस्था में बांटकर 4 डीसीपी, 12 एडीसीपी और 35 एसीपी समेत 1,400 से अधिक पुलिसकर्मियों को मैदान में उतारा गया है. इसके अलावा आतंकवाद निरोधक दस्ता , एंटी-ड्रोन यूनिट, बम निरोधक दस्ता और पीएसी की बटालियनें भी मुस्तैद रहेंगी.
3 सुपर जोन व 16 सेक्टरों में बंटी स्टेडियम की सुरक्षा : जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने बताया, पूरे सुरक्षा क्षेत्र को 3 सुपर जोनल, 6 जोनल, 16 सेक्टर और 36 सब-सेक्टर में विभाजित किया गया है. सुरक्षा कमान 4 पुलिस उपायुक्त (DCP), 9 अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP) और 27 सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के हाथों में रहेगी. 82 इंस्पेक्टर, 321 सब-इंस्पेक्टर, 32 महिला सब-इंस्पेक्टर, 803 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल और 152 महिला आरक्षी हर सेक्टर में मुस्तैद रहेंगी.
सुरक्षा घेरे को पुख्ता करने के लिए 7 कंपनी व 2 बटालियन पीएसी (PAC), एटीएस की 2 टीमें, 1 एंटी-ड्रोन टीम, 3 बीडीडीएस (बम निरोधक दस्ता) टीमें, 1 एंटी-माइन टीम, 6 एएस चेक टीम और एलआईयू की विशेष टीमें तैनात की गई हैं.
1 सुपर जोन और 8 सेक्टरों में तैनात होंगे 600 से अधिक जवान : दर्शकों के सुगम आवागमन और शहर में जाम से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अलग से कड़ा खाका तैयार किया है. यातायात तंत्र को 1 सुपर जोनल, 3 जोनल, 8 सेक्टर और 19 सब-सेक्टर में बांटा गया है. 1 डीसीपी (ट्रैफिक), 3 एडीसीपी, 8 एसीपी, 33 इंस्पेक्टर, 136 सब-इंस्पेक्टर, 366 मुख्य आरक्षी/आरक्षी और 87 होमगार्ड यातायात संचालन संभालेंगे.
रूट व डायवर्जन: मैच के दौरान निर्धारित पार्किंग, वैकल्पिक मार्गों और डायवर्जन प्लान को सख्ती से लागू कराया जाएगा ताकि शहीद पथ और आसपास की सड़कों पर जाम की स्थिति न बने.
खिलाड़ियों और VVIPs के लिए अलग मार्ग : भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा जांच के लिए अत्याधुनिक तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है. स्टेडियम के सभी गेटों पर प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है. खिलाड़ियों, वीवीआईपी, मीडिया और आम दर्शकों के लिए अलग मार्ग तय किए गए हैं. स्टेडियम के अंदर और बाहर रणनीतिक प्वाइंट्स पर पुलिस सहायता केंद्र, मेडिकल बूथ और इमरजेंसी कंट्रोल यूनिट स्थापित किए गए हैं. पूरे क्षेत्र पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों और उड़ते ड्रोन के जरिए सीधी नजर रखी जाएगी, जिसकी लाइव फीड मुख्य कंट्रोल रूम में रियल-टाइम मॉनिटर की जाएगी.
सुरक्षा जांच में सहयोग की अपील : कमिश्नरेट पुलिस ने मैच देखने आने वाले दर्शकों और राजधानीवासियों से सहयोग की अपील की है. दर्शक टिकट पर अंकित निर्धारित गेट और आवंटित पार्किंग स्थल का ही इस्तेमाल करें. प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा जांच के दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ सहयोग करें. परिसर में या आसपास किसी भी लावारिस/संदिग्ध वस्तु अथवा व्यक्ति के दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें. यातायात असुविधा से बचने के लिए पुलिस द्वारा जारी रूट डायवर्जन और ट्रैफिक एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें.
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