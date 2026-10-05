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लखनऊ में भारत-वेस्टइंडीज मैच; ATS, एंटी-ड्रोन टीम संग 1400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, 3 सुपर जोन में बंटा इकाना

3 सुपर जोन में बंटा इकाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतरराष्ट्रीय टी-20 मुकाबला खेला जाएगा. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने अभेद्य खाका तैयार किया है. मैच को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे इलाके को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था को 3 सुपर जोनल और यातायात व्यवस्था को 1 सुपर जोनल व्यवस्था में बांटकर 4 डीसीपी, 12 एडीसीपी और 35 एसीपी समेत 1,400 से अधिक पुलिसकर्मियों को मैदान में उतारा गया है. इसके अलावा आतंकवाद निरोधक दस्ता , एंटी-ड्रोन यूनिट, बम निरोधक दस्ता और पीएसी की बटालियनें भी मुस्तैद रहेंगी. ​3 सुपर जोन व 16 सेक्टरों में बंटी स्टेडियम की सुरक्षा : जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने बताया, पूरे सुरक्षा क्षेत्र को 3 सुपर जोनल, 6 जोनल, 16 सेक्टर और 36 सब-सेक्टर में विभाजित किया गया है. सुरक्षा कमान 4 पुलिस उपायुक्त (DCP), 9 अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP) और 27 सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के हाथों में रहेगी. 82 इंस्पेक्टर, 321 सब-इंस्पेक्टर, 32 महिला सब-इंस्पेक्टर, 803 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल और 152 महिला आरक्षी हर सेक्टर में मुस्तैद रहेंगी. सुरक्षा घेरे को पुख्ता करने के लिए 7 कंपनी व 2 बटालियन पीएसी (PAC), एटीएस की 2 टीमें, 1 एंटी-ड्रोन टीम, 3 बीडीडीएस (बम निरोधक दस्ता) टीमें, 1 एंटी-माइन टीम, 6 एएस चेक टीम और एलआईयू की विशेष टीमें तैनात की गई हैं. 1 सुपर जोन और 8 सेक्टरों में तैनात होंगे 600 से अधिक जवान : ​दर्शकों के सुगम आवागमन और शहर में जाम से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अलग से कड़ा खाका तैयार किया है. यातायात तंत्र को 1 सुपर जोनल, 3 जोनल, 8 सेक्टर और 19 सब-सेक्टर में बांटा गया है. 1 डीसीपी (ट्रैफिक), 3 एडीसीपी, 8 एसीपी, 33 इंस्पेक्टर, 136 सब-इंस्पेक्टर, 366 मुख्य आरक्षी/आरक्षी और 87 होमगार्ड यातायात संचालन संभालेंगे.