लखनऊ में भारत-वेस्टइंडीज T 20 मैच 6 अक्टूबर को, जानिए सबसे सस्ता और महंगा टिकट कितने का, इस ऐप से होगी बुकिंग
इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले के लिए शनिवार को टिकट लॉन्चिंग समारोह आयोजित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 10:01 PM IST
लखनऊ : भारत और वेस्टइंडीज के बीच आगामी 6 अक्टूबर को होने वाले पहले टी-20 मुकाबले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले के लिए शनिवार को टिकट लॉन्चिंग समारोह आयोजित किया गया. इस मैच को लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत की.
यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि मुकाबले के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि मैच के लिए टिकटों की शुरुआती कीमत 399 रुपये निर्धारित की गई है. वहीं सबसे महंगा टिकट साउथ लाउंज के ए और बी ब्लाक का रहेगा, जिसकी कीमत 13,500 रुपये होगी.
यूपीसीए के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले इस टी-20 मुकाबले के लिए टिकटों की आनलाइन बिक्री शुरू हो गई है. ऑनलाइन टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप (बाई जोमैटो) पर मिलेंगे, जिसकी शुरुआत शनिवार शाम से हो गई है. उन्होंने कहा कि इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद की जा रही है.
यूपीसीए की मीडिया समिति के चेयरमैन मोहम्मद फहीम ने कहा कि एसोसिएशन एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की सफल मेजबानी के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विश्वास जताया कि लखनऊ में क्रिकेट प्रेमियों को शानदार अनुभव मिलेगा और भविष्य में भी इकाना स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करता रहेगा. इस अवसर पर मौजूद इकाना स्पोर्ट्स सिटी के सीएमडी उदय सिन्हा ने कहा कि मैच के आयोजन को लेकर स्टेडियम में तैयारियां तेजी से चल रही हैं. दर्शकों को मैच के दौरान बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
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