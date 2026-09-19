ETV Bharat / state

लखनऊ में भारत-वेस्टइंडीज T 20 मैच 6 अक्टूबर को, जानिए सबसे सस्ता और महंगा टिकट कितने का, इस ऐप से होगी बुकिंग

लखनऊ : भारत और वेस्टइंडीज के बीच आगामी 6 अक्टूबर को होने वाले पहले टी-20 मुकाबले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले के लिए शनिवार को टिकट लॉन्चिंग समारोह आयोजित किया गया. इस मैच को लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत की.

यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि मुकाबले के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि मैच के लिए टिकटों की शुरुआती कीमत 399 रुपये निर्धारित की गई है. वहीं सबसे महंगा टिकट साउथ लाउंज के ए और बी ब्लाक का रहेगा, जिसकी कीमत 13,500 रुपये होगी.

यूपीसीए के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले इस टी-20 मुकाबले के लिए टिकटों की आनलाइन बिक्री शुरू हो गई है. ऑनलाइन टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप (बाई जोमैटो) पर मिलेंगे, जिसकी शुरुआत शनिवार शाम से हो गई है. उन्होंने कहा कि इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद की जा रही है.