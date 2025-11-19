ETV Bharat / state

धर्मशाला में 14 दिसंबर का T20 बना उम्मीदों का केंद्र, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बड़ा बूस्ट!

एचपीसीए के डायरेक्टर संजय शर्मा ने बताया कि, "इस हाई-प्रोफाइल मैच का सीधा असर धर्मशाला की इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा. हाल ही में भारी बारिश के चलते कई सड़कों को नुकसान पहुंचा था, मगर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी मुख्य रूटों को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया है. अब दर्शकों और पर्यटकों को आने-जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी."

धर्मशाला: एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को लेकर शहर में उत्साह अपने चरम पर है. मैच न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचकारी साबित होगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देने वाला है. मैच को लेकर पर्यटन कारोबारियों में एक उम्मीद जगी है.

इसके साथ ही संजय शर्मा ने कहा कि, धर्मशाला पर्यटन का प्रमुख केंद्र है और क्रिकेट मैच यहां के व्यापार को बड़ी मजबूती देते हैं. मैच के दिनों में होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी ऑपरेटर, स्थानीय दुकानें और अन्य सेवाएं खूब फलती-फूलती हैं. हजारों-लाखों फैंस के आगमन से लोकल इकॉनमी को बड़ा बूस्ट मिलता है. बरसात की वजह से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को HPCA एवं जिला प्रशासन ने विशेष ध्यान देकर दुरुस्त किया है. स्टेडियम सहित मैक्लोडगंज, भागसुनाग, त्रियुंड जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले मार्गों को भी सुधार लिया गया है, जिससे दर्शकों को यात्रा में आसानी होगी.

एचपीसीए के डायरेक्टर संजय शर्मा (ETV Bharat)

'अंतरराष्ट्रीय मैचों से पर्यटन कारोबार में आती है तेजी'

धर्मशाला में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मैचों ने पिछले वर्षों में भी पर्यटन को नई ऊंचाई दी है. मैच के दौरान और बाद में यहां आने वाले दर्शक स्थानीय बाजारों, होटलों और एडवेंचर गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे समूचे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं. 14 दिसंबर को होने वाला भारत-दक्षिण अफ्रीका T20 मुकाबला सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि पूरे कांगड़ा क्षेत्र की इकोनॉमिक और टूरिज्म एक्टिविटी को गति देने का बड़ा अवसर माना जा रहा है. उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ धर्मशाला इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है.

एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला (ETV Bharat)

T20 मैच को लेकर स्थानीय कारोबारियों में उत्साह

एचपीसीए के डायरेक्टर ने कहा कि, क्रिकेट मैच के आयोजनों ने पिछले वर्षों में भी धर्मशाला को देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है. मैच के दौरान या उसके बाद आसपास के दर्शनीय स्थलों जैसे मैक्लोडगंज, भागसुनाग और त्रियुंड में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है. यहां आने वाले हर एक दर्शक के खर्च से धर्मशाला की लोकल इकॉनमी- होटल, दुकानों, ट्रांसपोर्ट और एडवेंचर गतिविधियों को बूस्ट मिलता है.

