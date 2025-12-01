ETV Bharat / state

भारत-दक्षिण अफ्रीका दूसरे ODI के लिए तैयार, रायपुर पहुंची दोनों टीमें, 3 दिसंबर को अहम मुकाबला

रायपुर: छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 3 दिसंबर को रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है. यहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा. शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है. भारत ने पहला ODI जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. रांची में हुए मुकाबले में भारत ने 17 रनों से जीत दर्ज की थी.

रायपुर के माना एयरपोर्ट से टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी सीधे होटल के लिए रवाना हो गए. एयरपोर्ट से होटल जाने के बीच चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. 3 दिसंबर को होने वाले मैच को लेकर आज आईजी और डीआईजी ने भी एक अहम बैठक ली है. बैठक के बाद एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि 1500 से ज्यादा पुलिस के जवान और अफसर मैच को लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे.

3 दिसंबर को अहम मुकाबला (ETV Bharat)

शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेकेंड वनडे नवा रायपुर में 3 दिसंबर को खेला जाएगा. मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. दोपहर 1 बजे टॉस होगा. जिसके बाद 1:30 बजे से मैच शुरू होगा. स्टेडियम में तीसरी बार छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की पूरी जिम्मेदारी में एक बड़ा इंटरनेशनल मैच आयोजित कर रहा है. हाल ही में स्टेडियम को 30 साल की लीज पर संघ को सौंपा गया है. यहां पर टेस्ट क्रिकेट की संभावनाएं भी इसी फैसले से मजबूत हुई हैं. क्रिकेट के फैंस को लंबे समय बाद इस प्रतिष्ठित मैदान पर टीम इंडिया को लाइव देखने का मौका मिलेगा. दूसरे वन डे मैच को लेकर टिकटों की बिक्री भी पूरी हो चुकी है.





पहला मुकाबला जीतकर भारत ने बना चुका है मनोवैज्ञानिक बढ़त

रांची में हुए पहले मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की है. पहले जीत के साथ भारत ने टीम दक्षिण अफ्रीका पर मनौवैज्ञानिक बढ़त बना ली है. रायपुर में यह दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला 3 दिसंबर को खेला जाएगा. इससे पहले 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे इसी मैदान पर खेला गया था, जबकि 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 मुकाबला आयोजित हुआ था. इस तरह 3 दिसंबर को होने वाला मैच छत्तीसगढ़ में तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आयोजन बन जाएगा. इसके अलावा यह स्टेडियम पहले भी आईपीएल और लीजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है.