ETV Bharat / state

India vs South Africa: भारत दक्षिण अफ्रीका वन डे मुकाबला, मैच देखने उमड़ी भीड़

रायपुर: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर रायपुर में क्रिकेट फैंस उत्साहित हैं. शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे एकदिवसीय मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं. सीरीज के पहले मैच में रोमांचक जीत से उत्साहित, भारतीय टीम आज अपनी बढ़त को और मजबूत करने और श्रृंखला पर कब्जा करने के करीब पहुंचना चाहेगी.

क्रिकेट फैंस का कहना है कि आज का मैच भी रांची में खेले गए पहले एकदिवसीय मैच की तरह रोमांचक रहने वाला है. रांची में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े स्कोर वाले मुकाबले में 17 रनों से हराया था. विराट कोहली के 52वें वनडे शतक की मदद से भारत के 349 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. भारत ने मैच में अपना दबदबा बनाए रखा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम के बैटर ने भी लक्ष्य का पीछा करते हुए बहादुरी से संघर्ष किया था. ऐसे में एक बार फिर फैंस रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं.

क्रिकेट फैंस में उत्साह

रायपुर में लंबे समय के बाद वनडे मैच हो रहा है. यही वजह है कि इस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस बहुत उत्साहित हैं. क्रिकेट फैंस का कहना है कि सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेल रहे हैं. पहले मैच में इन दोनों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उससे लग रहा है कि दोनों अच्छे फार्म में हैं. रायपुरियंस को उम्मीद है कि रांची की तरह ही रायपुर में भी दोनों ही प्लेयर अच्छी पारी खेलेंगे.