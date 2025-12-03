ETV Bharat / state

India vs South Africa: भारत दक्षिण अफ्रीका वन डे मुकाबला, मैच देखने उमड़ी भीड़

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबले का मैच रायपुर में हो रहा है. भारत की नजरें सीरीज जीतने पर है.

INDIA VS SOUTH AFRICA
भारत दक्षिण अफ्रीका वन डे (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 1:04 PM IST

रायपुर: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर रायपुर में क्रिकेट फैंस उत्साहित हैं. शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे एकदिवसीय मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं. सीरीज के पहले मैच में रोमांचक जीत से उत्साहित, भारतीय टीम आज अपनी बढ़त को और मजबूत करने और श्रृंखला पर कब्जा करने के करीब पहुंचना चाहेगी.

सीरीज जीतने पर भारत की नजर

क्रिकेट फैंस का कहना है कि आज का मैच भी रांची में खेले गए पहले एकदिवसीय मैच की तरह रोमांचक रहने वाला है. रांची में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े स्कोर वाले मुकाबले में 17 रनों से हराया था. विराट कोहली के 52वें वनडे शतक की मदद से भारत के 349 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. भारत ने मैच में अपना दबदबा बनाए रखा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम के बैटर ने भी लक्ष्य का पीछा करते हुए बहादुरी से संघर्ष किया था. ऐसे में एक बार फिर फैंस रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं.

क्रिकेट फैंस में उत्साह

रायपुर में लंबे समय के बाद वनडे मैच हो रहा है. यही वजह है कि इस मैच को लेकर क्रिकेट फैंस बहुत उत्साहित हैं. क्रिकेट फैंस का कहना है कि सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेल रहे हैं. पहले मैच में इन दोनों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उससे लग रहा है कि दोनों अच्छे फार्म में हैं. रायपुरियंस को उम्मीद है कि रांची की तरह ही रायपुर में भी दोनों ही प्लेयर अच्छी पारी खेलेंगे.

भारत साउथ अफ्रीका दूसरा वन डे: रायपुर में सीरीज का दूसरा मैच, छत्तीसगढ़वासियों में उत्साह, कोहली रोहित पर रहेंगी निगाहें
भारत दक्षिण अफ्रीका दूसरा वन डे, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए रायपुर पुलिस ने बनाया पार्किंग और रूट प्लान
कभी पिता के साथ करती थी मजदूरी आज महिला विश्व कबड्डी का है चमकता सितारा, जानिए संजू यादव की सक्सेस स्टोरी

