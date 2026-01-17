ETV Bharat / state

India VS New Zealand T20 series: 23 जनवरी को होगा नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मुकाबला

छात्रों को आईकार्ड दिखाने पर 800 में मिल रही टिकट. सिल्वर टिकट 7500, गोल्ड टिकट 10000, प्लैटिनम टिकट 12500, कॉर्पोरेट बॉक्स टिकट 25000 में उपलब्ध.

india vs new zealand 2026
जानिए टिकटों की कीमत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 17, 2026 at 3:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी-20 मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. टिकटों की बुकिंग के लिए काउंटर खुले हुए करीब 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है. अब तक करीब 30 हजार जनरल स्टैंड की टिकटों की बिक्री की जा चुकी है.

बड़ी संख्या में छात्र भी आरक्षित 800 रुपए वाली टिकटों को लेने टिकट काउंटर इंडोर स्टेडियम पहुंच रहे हैं. शुक्रवार को छात्रों के लिए आरक्षित करीब 2400 टिकटों में से 1800 टिकट बिक चुकी हैं. एक छात्र को अपनी आईडी दिखाने पर 1 ही टिकट दी जा रही है.

शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मुकाबला (ETV Bharat)

23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 का दूसरा मुकाबला

टिकट लेने के लिए स्टेडियम पहुंच रहे लोगों का कहना है, बड़ी खुशी की बात है कि यहां पर इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस बात से खुश हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बाद यहां पर इतनी जल्दी इंटरनेशनल मैच का आयोजन किया गया है. 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां पर दूसरा टी-20 मैच खेला जाएगा.

India VS Zealand T20 series
शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मुकाबला (ETV Bharat)

जानिए टिकटों की कीमत

23 तारीख को होने वाले रोमांचक मैच को लेकर टिकटों की कीमत और बिक्री को लेकर पूरी जानकारी भी सामने आ चुकी है. मैच के लिए स्टूडेंट्स को टिकट मात्र 800 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है. हालांकि, एक छात्र को केवल एक ही टिकट मिल रही है. आम दर्शकों के लिए अपर सिटिंग की टिकट 2000 रुपये, जबकि लोअर सिटिंग की टिकट 2500, 3000 और 3500 रुपये कीमत है.

ndia VS Zealand T20 series
नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मुकाबला (ETV Bharat)

क्रिकेट प्रेमियों की ख्वाहिश

क्रिकेट प्रेमियों को आसानी से टिकट मिल पाए इसके खास इंतजाम इस बार किए गए हैं. इसके लिए राजधानी रायपुर के बूढ़ातालाब स्थित इनडोर स्टेडियम में 16 जनवरी से 22 जनवरी तक टिकट मिलेंगे. क्रिकेट प्रेमियों को 7 काउंटरों के माध्यम से टिकट की बिक्री की जा रही है. 16 जनवरी को पहले दिन टिकट काउंटर में क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह और भीड़ देखने को मिला था, लेकिन शनिवार को टिकट काउंटर पर भीड़ नहीं के बराबर मिली.

वहीं क्रिकेट प्रेमी अपने अपने चहेते क्रिकेट प्लेयरों को देखने के लिए लाइन लगाकर टिकट खरीदते भी नजर आए. क्रिकेट प्रेमियों को इस बात का दुख है कि ऑनलाइन टिकट की बुकिंग होने के बाद भी उन्हें काउंटर पर लाइन लगकर टिकट खरीदना पड़ रहा है.

India VS Zealand T20 series
नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मुकाबला (ETV Bharat)

चहेते क्रिकेटरों को सामने से देखने का मिलेगा मौका

टिकट काउंटर पर टिकट खरीदने के लिए पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों से बात की तो उन्होंने बताया, हमने मैच देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक की है. बावजूद इसके हमें टिकट लेने के लिए स्टेडियम के काउंटर पर पहुंचकर लाइन लगाना पड़ रहा है. इसके पहले भी हम कई बार मैच देखने आए हैं. उस समय भी इसी तरह की स्थिति रायपुर में देखने को मिली है. क्रिकेट प्रेमियों ने कहा, ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मोबाइल पर बारकोड भेजा जाए और उसे स्टेडियम में स्कैन कर उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाए. लेकिन ऐसी व्यवस्था रायपुर में नहीं है.

India VS Zealand T20 series
शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मुकाबला (ETV Bharat)


छात्रों में गजब का उत्साह

टिकट काउंटर पर क्रिकेट मैच के टिकट के लिए पहुंचे कुछ स्टूडेंट ने बताया, हम पहली बार क्रिकेट मैच का आयोजन देखने वाले हैं. इस वजह से इनडोर स्टेडियम में टिकट खरीदने के लिए आए हैं. इसके पहले हमने कभी क्रिकेट मैच ग्राउंड पर नहीं देखा है. पहली बार होगा जब हम क्रिकेट मैच ग्राउंड पर देखेंगे. 23 जनवरी को होने वाले क्रिकेट मैच में क्रिकेट प्रेमी अपने पसंदीदा क्रिकेटर को देखने के लिए जा रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि उनके चहेते खिलाड़ी इस टी-20 के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे. जिससे इंडिया को जीत मिलेगी.

दूसरे राज्यों से भी आएंगे दर्शक

राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों के साथ ही दूसरे दूसरे राज्य के क्रिकेट प्रेमी भी इस टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे है. क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि जब भी क्रिकेट मैच का आयोजन किसी भी शहर में होता है, वो उसे देखने के लिए वहां जरूर जाते हैं. भले ही खेल में इंडिया की हार क्यों ना हो जाए. लेकिन हमें उम्मीद है कि टी-20 के इस मैच में न्यूजीलैंड के बजाय भारत को जीत मिलेगी.



जानिए टिकटों के रेट

रायपुर में भारत बनाम न्यूजीलैंड के इस टी-20 मैच में क्रिकेट प्रेमियों के लिए टिकट के अलग-अलग दाम भी तय किए गए हैं. जिसमें स्टैंड टिकट की कीमत 2000, 2500, 3000 और 3500 रुपए रखी गई है. प्रीमियम कैटेगरी में टिकट के दाम सिल्वर टिकट की कीमत 7500 रुपए, गोल्ड टिकट की कीमत 10000 रुपए, प्लैटिनम टिकट की कीमत 12500 रुपए, कॉर्पोरेट बॉक्स टिकट की कीमत 25000 रुपए रखी गई है.

रायपुर में 23 जनवरी को IND Vs NZ T20 मैच, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बनी खास पहचान
महासमुंद में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापना के लिए भूमिपूजन, कृषि मंत्री नेताम हुए शामिल
छत्तीसगढ़ में आईपीएल, सीएम विष्णुदेव साय को जर्सी भेंटकर आरसीबी का विशेष आमंत्रण

TAGGED:

INDIA VS NEW ZEALAND T20 SERIES
NAVA RAIPUR
शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम
RAIPUR
INDIA VS NEW ZEALAND 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.