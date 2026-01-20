ETV Bharat / state

भारत न्यूजीलैंड T20: अलर्ट मोड में रायपुर प्रशासन, कलेक्टर ने ली छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की अहम बैठक

बैठक में कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट कहा कि ऐसे बड़े आयोजन में प्रशासन द्वारा जारी सभी एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पहले से पूरी कार्ययोजना तैयार रहे और आम जनता को भी सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाए, खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से रील और प्रचार सामग्री के जरिए.

रायपुर: राजधानी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी 20 मुकाबले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. इस बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए कलेक्टर गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ अहम बैठक की. उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों की सुरक्षा और सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

कलेक्टर ने आग से बचाव के लिए सभी जरूरी उपकरणों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए. साथ ही जिला सेनानी से समन्वय कर फायर सेफ्टी उपकरणों का पहले से परीक्षण कराने को कहा गया. उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ कलेक्टर की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)

हर गेट पर वॉलंटियर, मेडिकल सुविधा रहेगी मुस्तैद

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्टेडियम के सभी गेटों पर आयोजन समिति के वालंटियर तैनात रहें, ताकि दर्शकों की आवाजाही सुचारू और सुरक्षित हो सके. इसके साथ ही मेडिकल सुविधा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया.

स्टेडियम और परिसर में CCTV से रहेगी कड़ी नजर

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए कलेक्टर ने स्टेडियम और उसके आसपास के पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आयोजन को लेकर प्रशासन सख्त (ETV Bharat Chhattisgarh)

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में निगम आयुक्त विश्वदीप, एडीएम उमाशंकर बंदे, एएसपी विवेक शुक्ला, एएसपी यातायात प्रशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के एक्सीक्यूटिव कमेटी मेंबर मुकुल तिवारी, सीईओ हरी गोंडापल्ली सहित अन्य अधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे.

प्रशासन की सख्ती और तैयारियों से साफ है कि रायपुर में होने वाला यह अंतरराष्ट्रीय मुकाबला न सिर्फ रोमांचक होगा, बल्कि सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से भी एक मिसाल बनेगा.