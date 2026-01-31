ETV Bharat / state

T20 World Cup 2026: मैचों से पहले 6 सटोरिए रायपुर से गिरफ्तार

क्राइम एंड साइबर डिप्टी कमिश्नर स्मृतिक राजनाला ने कहा, "फरवरी में T 20 मैच और आईपीएल सीजन को देखते हुए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मिले थे. जिसके बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंज थाना अंतर्गत तेलघानी नाका के पास कुछ लोग ऑनलाइन बेटिंग एप के जरिए सट्टा का संचालन कर रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके सट्टा संचालित करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है."

क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने पकड़े गए 6 आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने नगद 37 लाख बरामद किए. इसके साथ ही मोबाइल फोन और कार भी जब्त की है. नगद और सामान को मिलाकर लगभग 92 लाख का सामान बरामद हुआ है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ गंज थाने में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के साथ ही बीएनएस की धाराओं के तहत एक्शन लिया गया है.

रायपुर: T20 वर्ल्ड कप से पहले रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. बैटिंग वेबसाइट के जरिए सट्टा संचालित कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, रायपुर के गंज थाना अंतर्गत पुलिस और एंटी क्राइम और साइबर की संयुक्त टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 6 आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया. पकड़े गए 6 आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग थाने में 9 मामले पहले से दर्ज हैं.

"आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन कार और नगद राशि भी बरामद की गई है. कुल मिलाकर आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 92 लाख का सामान और नगद जब्त किया है. पकड़े गए आरोपी ऑनलाइन वेबसाइट जेएमडी 777 डॉट कॉम और क्लासिक 777 डॉट कॉम के माध्यम से ऑनलाइन गैंबलिंग कर रहे थे."

T20 वर्ल्ड कप से पहले रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता (ETV Bharat)

पकड़े गए आरोपियों ने 37 लाख नगद बरामद

पकड़े गए 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया जाएगा. पुलिस की पूछताछ में बैटिंग वेबसाइट के तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. पुलिस इस मामले में तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर आगे की कार्रवाई करेगी. इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि जब्त की गई नगद रकम कुछ मयूल बैंक खाता और हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़े होने के संबंध में भी पुलिस को जानकारी मिली है. पुलिस उस पर भी जांच कर रही है. पकड़े गए आरोपी राखब देव पाहुजा, जितेंद्र कुमार कृपलानी, दीपक अग्रवाल और सचिन जैन पहले भी जुआ के प्रकरण में जेल जा चुके हैं.

कमीशन बेस पर कर रहे थे काम

आरोपी राखब देव पाहुजा और पीयूष जैन ऑनलाइन सट्टा खेलने और खिलाने वालों को अलग-अलग ऑनलाइन बेटिंग साइट का मास्टर आईडी कमीशन बेस पर उपलब्ध कराते थे. जिसमें आरोपी जितेंद्र कुमार कृपलानी दीपक अग्रवाल कमल राघवानी और सचिन जैन स्वयं और अन्य ग्राहकों को अलग-अलग ऑनलाइन बेटिंग साइट का आईडी कमीशन पर उपलब्ध कराकर अवैध रूप से लाभ अर्जित कर रहे थे.

आरोपी राखब देव पाहुजा भिलाई के सिविक सेंटर थाना जिला दुर्ग का रहने वाला है. पीयूष जैन रोहिणी पुरम थाना डीडी नगर रायपुर का रहने वाला है. जितेंद्र कुमार कृपलानी थाना डीडी नगर रायपुर का रहने वाला है. दीपक अग्रवाल थाना सकरी जिला बिलासपुर का रहने वाला है. कमल राघवानी खमारडीह थाना जिला रायपुर का रहने वाला है. सचिन जैन थाना गुढ़ियारी रायपुर का रहने वाला है. सभी आरोपियों से पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं.

