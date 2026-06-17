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भीषण गर्मी ने बिगाड़ा इकाना का खेल, वन-डे इंटरनेशनल मैच में खाली हैं कुर्सियां

लखनऊ का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है. इस भीषण गर्मी में दर्शकों ने इकाना पहुंचना मुनासिब नहीं समझा.

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भीषण गर्मी ने बिगाड़ा इकाना का खेल, वन-डे इंटरनेशनल मैच में खाली हैं कुर्सियां (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 3:02 PM IST

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लखनऊ: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे वनडे मैच की शुरुआत पर भीषण गर्मी का सीधा असर देखने को मिला. अमूमन अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन यह पहली बार है कि मुकाबला शुरू होने के बावजूद स्टेडियम में दर्शकों की संख्या 10% रही. माना जा रहा है कि शाम को दर्शकों की संख्या बढ़ेगी, मगर कितनी यह एक बड़ा सवाल है.

भीषण गर्मी ने बिगाड़ा इकाना का खेल, वन-डे इंटरनेशनल मैच में खाली हैं कुर्सियां (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, दोपहर 1:30 बजे जब यह मुकाबला शुरू हुआ तब लखनऊ का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहा. इस भीषण गर्मी के दौरान दर्शकों ने इकाना पहुंचना मुनासिब नहीं समझा. फिर भी क्रिकेट के लगभग 7000 दीवाने यहां भरी दोपहर में ही पहुंच गए थे. इन्हीं में से एक अलीगंज के पंकज मिश्रा ने बताया कि निश्चित तौर पर मैं रोहित शर्मा का दीवाना हूं, अगर विराट कोहली आए होते तो इस मैच का और भी मजा आता, मगर मैं अपने फेवरेट क्रिकेटरों को देखे बिना, घर में बैठे नहीं रह सकता चाहे जितनी धूप हो.

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वन-डे इंटरनेशनल मैच में खाली हैं कुर्सियां (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, एपीआई अंसल कॉलोनी से मैच देखने आईं स्मिता अग्रवाल ने कहा कि निश्चित तौर पर धूप बहुत तेज है. मेरी क्रिकेट में काफी रुचि है, इसलिए मैं यहां आई हूं, लेकिन फिर भी शेड्यूल तय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था कि ऐसे मुकाबले अच्छे मौसम में कराए जाएं.

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वन-डे इंटरनेशनल मैच में खाली हैं कुर्सियां (Photo Credit; ETV Bharat)

पहली पारी में होंगे तीन ड्रिंक्स ब्रेक
मैच ऑफिशल्स ने तय किया है कि प्रचंड गर्मी को देखते हुए मैच की पहली इनिंग में तीन ड्रिंक्स ब्रेक होंगे दोपहर 2:30 बजे, 3:30 बजे और शाम 4:30 बजे. हालांकि दूसरी इनिंग में जब रात हो जाएगी, तब यह व्यवस्था लागू नहीं होगी. अफगानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और भारत ने खबर लिखे जाने तक 4.4 ओवर में 37 रन पर एक विकेट खो दिया था. भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल जल्दी ही आउट होकर पवेलियन लौट गए. दूसरे सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल डटे हुए थे. रोहित शर्मा ने दो चौकों की मदद से 18 रन और गिल ने 14 रन बनाकर खेल रहे थे.

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