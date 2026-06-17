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भीषण गर्मी ने बिगाड़ा इकाना का खेल, वन-डे इंटरनेशनल मैच में खाली हैं कुर्सियां

भीषण गर्मी ने बिगाड़ा इकाना का खेल, वन-डे इंटरनेशनल मैच में खाली हैं कुर्सियां ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे वनडे मैच की शुरुआत पर भीषण गर्मी का सीधा असर देखने को मिला. अमूमन अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन यह पहली बार है कि मुकाबला शुरू होने के बावजूद स्टेडियम में दर्शकों की संख्या 10% रही. माना जा रहा है कि शाम को दर्शकों की संख्या बढ़ेगी, मगर कितनी यह एक बड़ा सवाल है. भीषण गर्मी ने बिगाड़ा इकाना का खेल, वन-डे इंटरनेशनल मैच में खाली हैं कुर्सियां (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, दोपहर 1:30 बजे जब यह मुकाबला शुरू हुआ तब लखनऊ का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहा. इस भीषण गर्मी के दौरान दर्शकों ने इकाना पहुंचना मुनासिब नहीं समझा. फिर भी क्रिकेट के लगभग 7000 दीवाने यहां भरी दोपहर में ही पहुंच गए थे. इन्हीं में से एक अलीगंज के पंकज मिश्रा ने बताया कि निश्चित तौर पर मैं रोहित शर्मा का दीवाना हूं, अगर विराट कोहली आए होते तो इस मैच का और भी मजा आता, मगर मैं अपने फेवरेट क्रिकेटरों को देखे बिना, घर में बैठे नहीं रह सकता चाहे जितनी धूप हो.