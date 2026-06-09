ETV Bharat / state

TET अभ्यर्थियों से क्यों की गई एक दिन पहले पहुंचने की अपील, जारी की गई एडवाइजरी

धर्मशाला में भारत-अफगानिस्तान मैच के कारण ट्रैफिक की संभावना है.HPBOSE ने TET अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी है.

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड
हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 7:09 PM IST

|

Updated : June 9, 2026 at 7:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित खूबसूरत एचपीसीए (HPCA) स्टेडियम में 13 जून 2026 को भारत और अफगानिस्तान के बीच एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाना है. मैच के लिए हिमाचल ही नहीं, बल्कि बाहरी राज्यों से भी हजारों की तादाद में दर्शकों के धर्मशाला पहुंचने की उम्मीद है.

13 जून को ही इसी दिन, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) भी आयोजित की जा रही है. बाहरी राज्यों से आने वाली भीड़ और स्थानीय परीक्षार्थियों के कारण धर्मशाला और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी ट्रैफिक जाम और यातायात का दबाव बढ़ने की पूरी संभावना है.

कांगड़ा में इन सेंटर पर होगी परीक्षा

इसी स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने टीईटी (TET) के अभ्यर्थियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा शेड्यूल के अनुसार, टीजीटी (आर्ट्स) टीईटी परीक्षा 13 जून 2026 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (बालिका), धर्मशाला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मटौर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दाड़ी में सुबह की शिफ्ट में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं, टीजीटी (मेडिकल) टीईटी परीक्षा उसी दिन दोपहर की शिफ्ट में 02:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक संचालित होगी.

समय से बनाएं अपनी यात्रा योजना

ये सभी परीक्षा केंद्र सीधे धर्मशाला मार्ग से जुड़े हुए हैं. इसके चलते अभ्यर्थियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. डॉ. राजेश शर्मा ने इन केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को विशेष सलाह दी है कि 'वो मैच के दिन होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा, जाम या देरी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें. परीक्षार्थियों से आग्रह किया है कि यदि संभव हो, तो वे परीक्षा से एक दिन पूर्व ही धर्मशाला क्षेत्र में पहुंचना सुनिश्चित करें.'

समय पर पहुंचे और दस्तावेज साथ लाएं

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि सभी अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें, ताकि अंतिम समय में किसी हड़बड़ाहट का सामना न करना पड़े. इसके साथ ही अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपने साथ लेकर आएं. ये एडवाइजरी केवल अभ्यर्थियों की सुविधा और परीक्षा में उनकी समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी की गई है.

किस दिन होगी कौन सी परीक्षा

7 जून : सुबह प्री प्राइमरी विशेष शिक्षक, शाम: कक्षा छठी से जमा दो तक के विशेष शिक्षक.

13 जून : सुबह टीजीटी आर्ट्स, शाम: टीजीटी मेडिकल.

14 जून: सुबह: जेबीटी, शाम: टीजीटी संस्कृत.

17 जून: सुबह: पंजाबी, शाम: उर्दू.

21 जून: सुबह टीजीटी नॉन मेडिकल, शाम: टीजीटी हिंदी.

ये भी पढ़ें: 22 साल के कुलदीप का नहीं बन पा रहा आधार कार्ड, हर बार निराश होकर लौटना पड़ता है वापस

Last Updated : June 9, 2026 at 7:35 PM IST

TAGGED:

HPBOSE TET EXAM 13 JUNE
INDIA MATCH DHARMASHALA
INDIA VS AFGHANISTAN MATCH
HP TET EXAM TGT
INDIA VS AFGHANISTAN ODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.