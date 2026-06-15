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भारत बनाम अफगानिस्तान: कोच गौतम गंभीर के साथ लखनऊ पहुंची टीम इंडिया, इकाना में कल बहाएगी पसीना

17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए शुभमन गिल, रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर लखनऊ पहुंच गए हैं.

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लखनऊ पहुंचे शुभमन गिल और रोहित शर्मा, 17 जून को इकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान से महामुकाबला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 9:37 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का मुख्य केंद्र बनने जा रही है. भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मैच के लिए दोनों टीमों ने नवाबों के शहर में डेरा जमा लिया है. यह रोमांचक मुकाबला 17 जून को शहर के आधुनिक इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच से ठीक दो दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ भी लखनऊ पहुंच गए हैं.

कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर पहुंचे लखनऊ: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, मुख्य कोच गौतम गंभीर, सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर सोमवार को लखनऊ पहुंचे. चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्रिकेट फैंस और अधिकारियों द्वारा पूरी टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. इसके बाद कड़े सुरक्षा घेरे के बीच सभी खिलाड़ी सीधे टीम होटल के लिए रवाना हुए. लंबी यात्रा की थकान के कारण खिलाड़ियों ने सोमवार का बाकी समय होटल में आराम करके बिताया.

इकाना स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस के दौरान पसीना बहाएगी टीम इंडिया: टीम प्रबंधन की रणनीति के अनुसार, मंगलवार को इकाना स्टेडियम में भारतीय टीम का एक महत्वपूर्ण अभ्यास सत्र रखा गया है. इस कड़े अभ्यास सत्र में खिलाड़ी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण की बारीकियों पर बारी-बारी से काम करेंगे. दूसरी ओर, विपक्षी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भी सोमवार देर रात को लखनऊ पहुंच चुकी है. अफगान खिलाड़ियों ने मंगलवार सुबह मैदान पर हल्का अभ्यास किया और मैच की रणनीति पर आपस में लंबी चर्चा की.

अफगान स्पिनर्स और लखनऊ की उमस बढ़ाएगी भारत की चुनौती: पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान की टीम ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में दुनिया भर में शानदार प्रदर्शन किया है. धारदार स्पिन गेंदबाजी हमेशा से ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, जो लखनऊ की पिच पर असरदार साबित हो सकती है. ऐसे में टर्निंग ट्रैक की संभावनाओं के बीच भारतीय बल्लेबाजों के लिए यह मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है. मैच की मेजबानी के लिए इकाना स्टेडियम में सभी जरूरी प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.

ऑनलाइन और काउंटर पर टिकटों की मारामारी: मैदान कर्मियों और पिच क्यूरेटर ने मैच डे को ध्यान में रखते हुए मुख्य पिच को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 17 जून को लखनऊ में आसमान पूरी तरह साफ रहने की संभावना है. हालांकि, तेज उमस भरी गर्मी हो सकती है, जिसके चलते मैदान पर खिलाड़ियों की फिटनेस की भी कड़ी परीक्षा होगी. स्टेडियम प्रशासन ने दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और पानी समेत सभी आवश्यक सुविधाओं की मुकम्मल व्यवस्था की है, जबकि टिकटों की बिक्री ऑनलाइन और काउंटर दोनों जगह तेजी से चल रही है.

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