शिवराज सिंह ने वृन्दावन में पूजा अर्चना की, कहा, भारत-अमेरिका के बीच कृषि डील से किसानों को फायदा होगा

मथुरा: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह सोमवार को धार्मिक यात्रा पर वृंदावन और गोवर्धन पहुंचे. गोवर्धन के दान घाटी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद शिवराज सिंह परिवार के साथ वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की और कहा कि भारत-अमेरिका के बीच कृषि डील से किसानों को फायदा होगा साथ ही बाजार भी मिलेगा.

मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा की ब्रज की रज को माथे पर लगाकर यहां आता रहा हूं. मन में जब भगवान का स्मरण करता हूं तो यहां आने का मौका मिल जाता है. परिवार के साथ गोवर्धन की परिक्रमा की है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंनो किसानों के हित पर आंच नहीं आने दी. सर्वोत्तम समझौता किया है. भारतीय बाजार को सुरक्षित किया है. विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराया है. इससे भारत के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी.

भारत, अमेरिका के बीच कृषि डील से भारत के किसान और युवाओं को रोजगार के साथ नई दिशा मिलेगी. विपक्ष केवल पछतावा कर रहा है. देश जब आजाद हुआ था तो भारत दुनिया की छठवीं अर्थव्यवस्था थी, विपक्ष के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर पहुंच गई थी, लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है.