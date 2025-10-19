ETV Bharat / state

भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास, 2026 में होने वाले AFC एशियन कप के लिए किया क्वालीफाई

रांची: भारतीय अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम ने 21 साल बाद देश को गौरवान्वित करते हुए AFC U-17 महिला एशियन कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया है. इस ऐतिहासिक टीम में झारखंड की 6 बेटियों, एलिजाबेथ लकड़ा, सूरजमणी कुमारी, अनीता डुंगडुंग, विनीता हीरो, अनुष्का कुमारी और दिव्यानी लिंडा ने शानदार भूमिका निभाई.

इन छह खिलाड़ियों ने अपने दमदार खेल से न केवल भारत को क्वालीफाई कराया बल्कि झारखंड का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर चमका दिया. गुमला से सरकार द्वारा संचालित आवासीय सेंटर से एलिजाबेथ लकड़ा, सूरजमणी कुमारी, अनीता डुंगडुंग और विनीता हीरो, हजारीबाग के आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र से अनुष्का कुमारी और रांची के स्टार वॉरियर्स अकादमी से दिव्यानी लिंडा इस टीम का हिस्सा है.

AFC U-17 एशियन कप में किया क्वालीफाई

टीम ने हाल ही में आयोजित SAFF U-17 महिला चैंपियनशिप में चार देशों को हराते हुए शानदार प्रदर्शन किया. इसके बाद AFC क्वालीफाइंग दौर में भारत ने किर्गिज़स्तान और उज्बेकिस्तान से 13 से 17 अक्टूबर के बीच मुकाबला में जीत दर्ज करते हुए चीन में आयोजित होने वाले AFC U-17 एशियन कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया है.

खिलाड़ियों के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे अधिकारी

यह उपलब्धि भारत को दो दशकों से अधिक समय बाद मिली है और खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक टीम के आधे सदस्य झारखंड से हैं. रविवार देर शाम जब टीम के खिलाड़ी रांची एयरपोर्ट पहुंचे, तो खेल प्रेमियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया लेकिन इस स्वागत में राज्य सरकार या खेल विभाग का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था. न तो खेल सचिव, न निदेशक और न ही जिला खेल पदाधिकारी एयरपोर्ट पर नजर आए. इससे स्थानीय खेल प्रेमियों और कोचों में नाराजगी है.

खिलाड़ियों ने जताई नाराजगी