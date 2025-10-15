ETV Bharat / state

यूके-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: हर साल 3.01 ट्रिलियन रुपये तक का व्यापार होगा, 99% निर्यात ड्यूटी फ्री

यूके-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) राजस्थान स्टेट काउंसिल और सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ द्वारा बुधवार को जयपुर में इंडिया-यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हुई. इस वर्ष जुलाई में साइन किया गया यूके-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हुई. इस मौके पर सेंटर फॉर ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट लॉ के वरिष्ठ रिसर्च फेलो, रिधिश राजवंशी ने कहा की यह एग्रीमेंट भारतीय व्यवसायों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों के द्वार खोलेगा, जिसमें कम टैरिफ, ज्यादा मोबिलिटी और स्ट्रेटेजिक सहयोग मिलेगा. द्विपक्षीय व्यापार में हर साल 3.01 ट्रिलियन रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों की जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा. यह अब तक का सबसे व्यापक समझौता है, जिसे भारत ने स्वीकार किया है और यूरोपीय संघ (ईयू) से बाहर निकलने के बाद यह यूके का सबसे महत्वाकांक्षी समझौता है. इस दौरान सत्र में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिशन स्टीफन हिक्लिंग मौजूद रहे. रिधिश राजवंशी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)