यूके-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: हर साल 3.01 ट्रिलियन रुपये तक का व्यापार होगा, 99% निर्यात ड्यूटी फ्री

जयपुर में इंडिया-यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हुई. कार्यक्रम में विभिन्न सत्र आयोजित हुए. जानिए बड़ी बातें...

यूके-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 5:20 PM IST

जयपुर: फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) राजस्थान स्टेट काउंसिल और सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ द्वारा बुधवार को जयपुर में इंडिया-यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हुई. इस वर्ष जुलाई में साइन किया गया यूके-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हुई. इस मौके पर सेंटर फॉर ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट लॉ के वरिष्ठ रिसर्च फेलो, रिधिश राजवंशी ने कहा की यह एग्रीमेंट भारतीय व्यवसायों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों के द्वार खोलेगा, जिसमें कम टैरिफ, ज्यादा मोबिलिटी और स्ट्रेटेजिक सहयोग मिलेगा.

द्विपक्षीय व्यापार में हर साल 3.01 ट्रिलियन रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों की जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा. यह अब तक का सबसे व्यापक समझौता है, जिसे भारत ने स्वीकार किया है और यूरोपीय संघ (ईयू) से बाहर निकलने के बाद यह यूके का सबसे महत्वाकांक्षी समझौता है. इस दौरान सत्र में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिशन स्टीफन हिक्लिंग मौजूद रहे.

रिधिश राजवंशी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

प्रदेश के व्यापार पर असर : सत्र में वक्ताओं ने कहा कि यह समझौता राजस्थान के उद्योगों, विशेषकर टेक्सटाइल और हस्तशिल्प के लिए एक सशक्त माध्यम बन सकता है. भारत–यूके समझौते के प्रभाव में आने के साथ ही, राजस्थान अब बिना किसी बिचौलिये या अतिरिक्त शुल्क बाधाओं के सीधे यूके के बाजार में निर्यात कर सकेगा. इससे राज्य के उद्योगों को अपने पूर्ण क्षमता तक विकसित होने का अवसर मिलेगा. इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत प्रोसेस्ड फूड, मसाले, तिलहन और कागज उद्योगों के लिए भी मजबूत निर्यात संभावनाएं मौजूद हैं.

99% निर्यात अब ड्यूटी फ्री : ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिशन स्टीफन हिक्लिंग ने बताया कि भारत से यूके को होने वाले 99% निर्यात अब ड्यूटी फ्री होंगे, जिससे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, कृषि और फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. छोटे और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को यूके के खरीदारों एवं निवेशकों तक बेहतर पहुंच का लाभ मिलेगा. सर्विस प्रोफेशनल्स को वीजा प्रक्रियाओं में आसानी और तीन साल तक यूके की सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट जैसे लाभ मिलेंगे.

