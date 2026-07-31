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इंडिया ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ: देशभर के ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के 100 से अधिक प्रतिनिधि हुए शामिल

100 से अधिक बायर्स: इंडिया ट्रैवल मार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय गुप्ता ने बताया कि तीन दिवसीय इंडिया ट्रैवल मार्ट का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पर्यटन मंत्रालय, राज्य पर्यटन विभागों, अग्रणी यात्रा संघों और देश भर के उद्योग हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 'एक भारत, स्टे भारत और देखो अपना देश' है. उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी अच्छे-अच्छे जगह को यहां पर प्रमोट किया जा रहा है. देश भर से 100 से अधिक बायर्स इंडिया ट्रैवल मार्ट में भाग ले रहे हैं. राजस्थान, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु टूरिज्म समेत विभिन्न राज्यों के टूरिज्म डिपार्टमेंट और होटल व्यवसायी अपनी स्टॉल्स लगाकर इंडिया ट्रैवल मार्ट में भाग ले रहे हैं. इंडिया ट्रैवल मार्ट में टूरिज्म, एडवेंचर, वाइल्डलाइफ समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

जयपुर: राजधानी के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुक्रवार को इंडिया ट्रैवल मार्ट (ITM) का शुभारंभ किया गया. देश भर के ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के 100 से अधिक प्रतिनिधि इंडिया ट्रैवल मार्ट में शामिल हो रहे हैं. पर्यटन उद्योग में नए अवसरों साझेदारियों और निवेश पर फोकस रहेगा. प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों और पर्यटन संस्थाओं की भागीदारी है. यह आयोजन पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ ही उद्योग जगत को एक साझा मंच प्रदान करेगा.

डेस्टिनेशन के साथ टूरिज्म भी हो रहा प्रमोट: PTAHA के फाउंडिंग मेंबर ऋषि बी ने बताया कि प्रोफेशनल ट्रैवल एजेंट एंड होटल एसोसिएशन (PTAHA) की तरफ से पार्टिसिपेट किया है. सभी ट्रैवल एजेंट और होटल व्यवसायी एक मंच पर आकर अच्छी पहल कर रहे हैं. अच्छी-अच्छी डेस्टिनेशन के साथ टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है. हमारी तरफ से किसी दूसरे मेंबर के साथ बिजनेस करने पर इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाता है. बायन ग्रुप के कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर रविंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मार्ट में आने वाले लोगों को राजस्थान की अच्छी-अच्छी लोकेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग और अच्छी होटल के बारे में जानकारी देकर राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इंडिया टेबल मार्ट में स्टोर्स लगाकर राजस्थान की होटलों को भी प्रमोट किया जा रहा है.

गुजरात टूरिज्म की स्टॉल (ETV Bharat Jaipur)

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आयोजन में ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियों (डीएमसी) के होटल व्यवसायियों, वेडिंग प्लानर्स, एमआईसीई पेशेवरों, पर्यटन बोर्डों, आतिथ्य ब्रांडों की भागीदारी है. इंडिया ट्रैवल मार्ट जयपुर 2026 भारत और विदेशों के पर्यटन बोर्डों, होटलों, रिसॉर्ट्स, ट्रैवल एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों, एयरलाइनों, टूर मैनेजमेंट कंपनियों को एक मंच पर लाने का माध्यम है. एक ही छत के नीचे विशेष यात्रा पैकेज, डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं.

राजस्थान टूरिज्म की स्टॉल (ETV Bharat Jaipur)

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उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की निदेशक मोनिशा सतोया, राजस्थान पर्यटन के संयुक्त निदेशक अजय शर्मा, राजस्थान आतिथ्य और पर्यटन महासंघ (एफएचटीआर) के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आरएटीओ) के अध्यक्ष और आईएटीओ राजस्थान के सह-अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौर, एफआरटीओ के संयुक्त सचिव देवेंद्र सिंह, टीएएफआई के खुशविंदर सरना के साथ भारत पर्यटन, राजस्थान पर्यटन, तमिलनाडु पर्यटन, पंजाब पर्यटन, गुजरात पर्यटन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.