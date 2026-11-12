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लवी मेले में आज भी बरकरार है भारत-तिब्बत व्यापार की कहानी, इस समुदाय ने संभाली सदियों पुरानी विरासत

रामपुर: हिमाचल प्रदेश में जिला शिमला के रामपुर बुशहर में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय लवी मेला का शुभारंभ 11 नवंबर से हो गया है. ये अंतरराष्ट्रीय लवी मेला सिर्फ खरीदारी और मनोरंजन का ही केंद्र नहीं है, बल्कि भारत और तिब्बत के सदियों पुराने व्यापारिक रिश्तों का जीवंत इतिहास भी है. सतलुज नदी के किनारे सजने वाले इस मेले में आज भी तिब्बती सामान की दुकानें और पारंपरिक व्यापारिक विरासत लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इस विरासत को खुनू खांपा समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहा है.

"हमारे समुदाय की विरासत लवी मेले की शुरुआत से जुड़ी हुई है. पीढ़ियों से समुदाय के लोग पश्मीना, ऊन, जड़ी-बूटियों, घोड़ों और पशुधन के कारोबार से जुड़े रहे हैं. आज भी समुदाय के लोग मेले में पहुंचकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं." - शांति देवी, प्रदेश अध्यक्ष, खुनू खांपा समुदाय

खुनू खांपा समुदाय की प्रदेश अध्यक्ष शांति देवी ने बताया कि इस समुदाय का व्यापारिक इतिहास भारत-तिब्बत के पुराने कारोबारी संबंधों से जुड़ा है. बुशहर रियासत और तिब्बत के बीच व्यापारिक समझौते के बाद रामपुर इस कारोबार का प्रमुख केंद्र बना. पुराने समय में तिब्बत से पश्मीना, ऊन, मसाले और अन्य सामान लाया जाता था. वहीं, भारत की ओर से नमक, अनाज, गुड़ और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार होता था. घोड़ों और पशुधन का कारोबार भी लवी मेले की खास पहचान रहा है.

कभी ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम दर्रों को पार कर तिब्बत से व्यापारी रामपुर पहुंचते थे. वक्त बदला, सीमाएं बदलीं और पारंपरिक व्यापारिक रास्ते बंद हो गए, लेकिन लवी मेले से जुड़ी यह परंपरा आज भी कायम है. हर साल नवंबर में आयोजित होने वाले इस मेले में इतिहास, संस्कृति और व्यापार का अनूठा संगम देखने को मिलता है. खुनू खांपा समुदाय के लिए लवी मेला केवल कारोबार का स्थान नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों की विरासत और पहचान का प्रतीक है.

वहीं, खुनू खांपा समुदाय की 77 साल की टशी डोलमा की कहानी भी इस विरासत की गवाही देती है. वह महज 10 साल की उम्र से लवी मेले में आ रही हैं. पहले वह अपने पिता के साथ व्यापार के लिए मेले में पहुंचती थी, मगर आज भी इस परंपरा के साथ उनका जुड़ाव बना हुआ है. उनके अनुभव के अनुसार समय के साथ व्यापार के सामान और तौर-तरीकों में काफी बदलाव आया है.

व्यापारिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर

खुनू खांपा समुदाय की महिलाओं ने बताया कि तिब्बत के साथ सदियों पुराने व्यापारिक संबंधों की परंपरा आज भी अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में जीवंत है. आज भी वे तिब्बत से व्यापारियों के जरिए लाए गए पारंपरिक सामान को मेले में बेचती हैं. इनमें कीमती पत्थर, आकर्षक गलीचे और अन्य पारंपरिक वस्तुएं शामिल हैं. इन उत्पादों की अपनी अलग पहचान है और मेले में आने वाले लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं. महिलाओं ने बताया कि समय के साथ व्यापार के तौर-तरीकों में बदलाव जरूर आया है, लेकिन तिब्बती उत्पादों को बेचने की परंपरा आज भी कायम है. उनके लिए लवी मेला सिर्फ कारोबार का जरिया नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और पुरानी व्यापारिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर भी है.

1962 के बाद बंद हुए पारंपरिक व्यापारिक रास्ते

भारत-तिब्बत व्यापार की इस ऐतिहासिक परंपरा को सबसे बड़ा झटका साल 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद लगा. पारंपरिक व्यापारिक मार्ग बंद होने से सीमा पार होने वाला पुराना कारोबार लगभग ठप हो गया. इसके बावजूद लवी मेले की पहचान खत्म नहीं हुई. खुनू खांपा समुदाय ने बदलते समय के साथ अपने कारोबार का स्वरूप बदला और इस ऐतिहासिक मेले से अपना रिश्ता बनाए रखा. आज मेले में तिब्बती शैली के सामान के साथ ऊनी वस्त्र, पश्मीना, सूखे मेवे, जड़ी-बूटियां और पहाड़ी उत्पाद भी आकर्षण का केंद्र हैं. हालांकि वर्तमान व्यापार पुराने सीमा पार व्यापार से अलग स्वरूप ले चुका है.

अंतरराष्ट्रीय लवी मेले की खासियत

लवी मेले की खासियत यही है कि यहां बिकने वाला सामान केवल वस्तु नहीं, बल्कि अपने साथ एक इतिहास भी लेकर आता है. खुनू खांपा समुदाय के बुजुर्गों की यादों से लेकर नई पीढ़ी के कारोबार तक यह मेला भारत-तिब्बत के पुराने व्यापारिक रिश्तों और सांस्कृतिक विरासत की कहानी को आज भी जीवित रखे हुए है. गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेला 11 नवंबर से शुरू हो गया है और 14 नवंबर को इसका समापन होगा. इस मेले में देशभर से व्यापारी अपना सामान बेचने आते हैं. इसलिए ये व्यापारी मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है.