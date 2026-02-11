ETV Bharat / state

भारत की टेंट पेगिंग टीम ने 2026 विश्व कप के लिए किया क्वालीफाई, हरियाणा पुलिस के एएसआई जितेंद्र सिंह ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर लहराया परचम

भारतीय टेंट पेगिंग टीम ने टेंट पेगिंग विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई ( Etv Bharat )

पंचकूला: भारतीय टेंट पेगिंग टीम ने 2026 टेंट पेगिंग विश्व कप के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालीफाई कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है. यह उपलब्धि 29 से 31 जनवरी 2026 तक जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित विश्व कप क्वालीफाइंग चैंपियनशिप के दौरान हासिल की गई. प्रतियोगिता के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने अपने कौशल, साहस और उत्कृष्ट समन्वय का प्रभावशाली प्रदर्शन किया. इन खिलाड़ियों में हरियाणा पुलिस के एएसआई जितेंद्र सिंह ने टेंट पेगिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश पुलिस का दम दिखाया. डीजीपी ने दी बधाई: हरियाणा के पुलिस महानिदेशक, अजय सिंघल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि "भारतीय टीम ने विश्व मंच पर देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है." उन्होंने कहा कि "खिलाड़ियों का अनुशासन, समर्पण और कठिन परिश्रम युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है. एएसआई जितेंद्र सिंह ने अनुशासित प्रशिक्षण, सटीक तकनीक और साहस के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रतिभा का परिचय दिया." डीजीपी ने इस उपलब्धि को हरियाणा पुलिस के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि "यह विभाग की प्रतिबद्धता, दक्षता और खेल भावना का प्रेरणादायक उदाहरण है." घोड़ा पुलिस को विश्व कप के लिए बधाई: डीजीपी ने ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) संदीप सिंह कश्यप, कंसल्टेंट के-9 एवं घोड़ा (माउंटेड) पुलिस, को बधाई देते हुए कहा कि "उनके मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और रणनीतिक सहयोग ने टीम की तैयारी को मजबूती प्रदान की है." डीजीपी ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी विश्व कप में भी भारतीय टीम उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्र को गौरवान्वित करेगी और खेल के क्षेत्र में नई उपलब्धियों का अध्याय लिखेगी."