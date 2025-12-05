ETV Bharat / state

साल 2025-26 में देश का रिकॉर्ड 119 मिलियन टन गेहूं उत्पादन लक्ष्य, अन्न भंडार होंगे मजबूत, नई प्रजातियों से किसानों को मिलेगा लाभ

करनाल: सरकार ने साल 2025-26 में देश में गेहूं उत्पादन के लिए ऐतिहासिक लक्ष्य 119 मिलियन टन तय किया है. यह लक्ष्य पिछले साल के मुकाबले 3.47% अधिक है.जबकि 2024-25 में 115 मिलियन टन का लक्ष्य था, इस बार अनुमानित उत्पादन 117.5 मिलियन टन पहुंचने का अनुमान है. इस बढ़ते लक्ष्य के साथ देश के अन्न भंडार और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है. इस लक्ष्य की प्राप्ति से खाद्य सुरक्षा में मजबूती आएगी और किसानों को भी बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा.

मौसम गेहूं की फसल के अनुकूल: करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. रतन तिवारी ने बताया कि, "इस बार मौसम पूरी तरह गेहूं की फसल के पक्ष में है. किसानों ने समय पर बिजाई की है और खेतों में गेहूं का फुटाव शानदार दिखाई दे रहा है. तापमान गेहूं की वृद्धि के लिए अनुकूल है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार की संभावना बढ़ रही है. यह मौसम किसानों के लिए अत्यंत शुभ संकेत माना जा रहा है."

किसानों के लिए एडवाइजरी और सुरक्षा उपाय: संस्थान ने फसल में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है. जिन खेतों में बिजाई को 21 से 25 दिन हो गए हैं, वहां किसानों को समय पर सिंचाई और निर्धारित मात्रा में यूरिया डालने की सलाह दी गई है. डॉ. तिवारी ने पीले रतवे के खतरे को ध्यान में रखते हुए किसानों से सतर्क रहने और हल्के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करने का आग्रह किया है. यह कदम फसल की सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित होगा.